FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10707 постов • 1450 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Китае начали массово скупать морскую соль

В Китае начали массово скупать морскую соль

Автор:
25 августа 2023 10:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   в мире   дефецит   люди   морская соль   новости   
971
1
5

После новостей о том, что Япония начал сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан, в некоторых регионах Китая местные жители начали панические рейды на магазины

Китайцы опасаются, что выбросы в океан могут загрязнить морскую воду и повлиять на производство соли. Власти Пекина призвали граждан воздержаться от панических покупок.

Это они еще не видели как в России туалетную бумагу в Covid скупали

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   Китай   в мире   дефецит   люди   морская соль   новости   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
insaider 41 минуту назад
Это они еще не видели как в России туалетную бумагу в Covid скупали(с) Ага, в Химках ещё жопно-бумажные бунты были! Пост кусок дебила пилил, туалетную бумагу в Америке скупали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
soar 2 минуты назад
У нас еще не все доели запасы с 90х)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
dokder 3 минуты назад
правельный маркетинг великая вещь,во кто-то на дурачках бабла срубит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
809
Шурман Полчаса назад
Помню начало пандемии , еду в магазин там очереди на вход , просто таких в жизни не видел . Звоню жене говорю что за фигня ? все скупают воду , туалетную бумагу и консервы всякие . Ладно отстоял купил что нужно . Другая херня Россия прекратила поставки масла в Европу из за санкций , все ринулись скупать масло , как сейчас помню за 5 литров фритюрного масла просили почти 25 евро а сейчас оно стоит и нах ни кому не нужно за 3-5 евро . С сахаром тоже самое было . Помню зашел в арабу клиенту говорю подсолнечное есть он ну да и уточняет что оно турецкое , купил по 2 евро за бутылку а остальные по 10-15 евро покупали . Короче дебилы , эта соль поставляется откуда угодно и не обязательно она сделана в Японии . А еще было что в Бельгии из за засухи были проблемы с водой причем с любой , короче эти же дебилы так же все выносили , мне нужно было поехать в Люксембург я купил там в магазине столько воды сколько мне нужно для готовки и просто питья .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Странный народ. Гречу надо брать и сахар.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−9
Собака У Попа 44 минуты назад
У меня соли дофига. Ещё в Ковид закупился. Могу продать китайцам. Но только оптом. Все 3 пачки сразу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
sssss3 53 минуты назад
по отдельности вроде мы вменяемые люди, стоит собраться толпой - как дебилы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1075540



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 августа
Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу после остановки сердца
Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу после остановки сердца
Набирающие популярность в сообществах
17 фото примеров забавной мебели
17 фото примеров забавной мебели
Топ 20 уникальных сборных кораблей для любителей моделизма
Топ 20 уникальных сборных кораблей для любителей моделизма
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не заигрывай с арбузом

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#авто аварии#забавно#позитив#обман#дети#милота#Китай
#Юмор#автомир#аварии#Прикол#интересно#факты#в мире#знаменитости#США#люди
#автомобили#животные#ДТП#история#Автовсячина#подборка#мигрант#истории#Ynews#Мемы
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Геймеры собрали $500 тыс. на производство игры — разработчики потеряли их на инвестициях в криптовалюту Геймеры собрали $500 тыс. на производство игры — разработчики потеряли их на инвестициях в... Самокатчик сбил 8-летнего мальчика: ребёнок получил открытый перелом челюсти Самокатчик сбил 8-летнего мальчика: ребёнок получил открытый перелом челюсти Похищенный более 30 лет назад мужчина воссоединился со своей семьей Похищенный более 30 лет назад мужчина воссоединился со своей семьей Спасатель чуть не помог девушке свести счёты с жизнью Спасатель чуть не помог девушке свести счёты с жизнью 72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда 72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда

На что жалуетесь?

Вернуться