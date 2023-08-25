В Китае начали массово скупать морскую соль

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После новостей о том, что Япония начал сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан, в некоторых регионах Китая местные жители начали панические рейды на магазины
Китайцы опасаются, что выбросы в океан могут загрязнить морскую воду и повлиять на производство соли. Власти Пекина призвали граждан воздержаться от панических покупок.
Это они еще не видели как в России туалетную бумагу в Covid скупали
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Аж трисёт.