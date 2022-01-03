Похищенный более 30 лет назад мужчина воссоединился со своей семьей

Ли рос в приемной семье, однако у него сохранились туманные воспоминания о матери и местах, где он родился. Повзрослев мужчина занялся поисками родителей, однако не мог вспомнить ни названия деревни, ни своего настоящего имени.



Тогда Ли по памяти нарисовал все, что помнил о доме — на самодельной карте он изобразил расположение домов в деревне, реку и холмы вокруг.