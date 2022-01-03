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Похищенный более 30 лет назад мужчина воссоединился со своей семьей

Похищенный более 30 лет назад мужчина воссоединился со своей семьей (4 фото + 1 видео)

Автор:
03 января 2022 10:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   видео   воссоединение   люди   семья   
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37-летний житель Китая Ли Цзинвэй, которого в детстве похитили и продали в другую семью, нашел родной дом по самодельной карте деревни и воспоминаниям из детства.

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Метки: Китай   в мире   видео   воссоединение   люди   семья   
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Едондер пуп 7 минут назад
Так, а что с приемными родителями и с соседом-похитителем?
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