Похищенный более 30 лет назад мужчина воссоединился со своей семьей

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37-летний житель Китая Ли Цзинвэй, которого в детстве похитили и продали в другую семью, нашел родной дом по самодельной карте деревни и воспоминаниям из детства.
Ли Цзинвэй из провинции Юньнань был похищен из дома в четыре года. Сообщается, что его увез и продал паре, желавшей завести ребенка, сосед семейства. Новым домом мальчика стал город в провинции Хэнань, расположенный на расстоянии почти двух тысяч километров от родной деревни китайца.
Ли рос в приемной семье, однако у него сохранились туманные воспоминания о матери и местах, где он родился. Повзрослев мужчина занялся поисками родителей, однако не мог вспомнить ни названия деревни, ни своего настоящего имени.
Тогда Ли по памяти нарисовал все, что помнил о доме — на самодельной карте он изобразил расположение домов в деревне, реку и холмы вокруг.
Тогда Ли по памяти нарисовал все, что помнил о доме — на самодельной карте он изобразил расположение домов в деревне, реку и холмы вокруг.
В итоге с помощью полиции и активистов из интернета мужчине удалось установить, что он родился в деревне недалеко от города Чжаотун.
Также полицейским следователям удалось найти женщину, которая подходила под описание Ли, а позже ДНК-тест подтвердил, что она является его настоящей матерью. Разлученные более чем на 30 лет родственники встретились 1 января 2022 года.
«Тридцать три года ожидания, бесчисленные тоскливые ночи, наконец, карта, нарисованная от руки по памяти, и вот настал этот момент освобождения. Спасибо всем, кто помог мне воссоединиться с семьей, — написал он в своем аккаунте в одной из социальных сетей перед встречей с родными.
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