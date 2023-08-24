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"Господь не пустит бедноту на небеса". Священник заявил, что неимущим не место в раю

"Господь не пустит бедноту на небеса". Священник заявил, что неимущим не место в раю

Автор:
24 августа 2023 21:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Господь   Священник   беднота   отгонять   проповедь   рай   уганда   
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Высокопоставленный католический священник из Уганды объявил, что люди неправильно поняли и истолковали Евангелие, и пообещал стоять у ворот рая и лично отгонять отуда бедных. Об этом сообщает Nile Post.

Архиепископ Кампалы Поль Семогерере, которого в 2021 году благословил на служение папа римский Франциск, выступил перед паствой с яркими заявлениями.

Дело было во время праздничной мессы в честь архиепископа Августина Касуджи. Семогерере заявил, что христианам следует использовать данные им свыше таланты, чтобы выбраться из нищеты. В противном случае им уготовано место в аду:

Господь не пустит бедноту на небеса. Ты туда не попадешь. Я сам буду стоять у входа, чтобы помешать этому!»

Он добавил, что верующие неверно поняли Евангелие, видимо, имея в виду 24 стих 19 главы Евангелия от Матфея, в котором сказано: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие!».

Семогерере также отметил, что Бог дал каждому человеку все, чтобы быть богатым, поэтому причиной бедности может быть только лень. «Бог скажет, что создал тебя с глазами, мозгом, вдохнул в тебя жизнь, а ты уйдешь бедным? Ты сгоришь в аду! Мы должны усердно работать. Давайте не будем спать и бездельничать», — подытожил Семогерере.

Источник:

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Метки: Господь   Священник   беднота   отгонять   проповедь   рай   уганда   
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4  комментария
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14k
GROMOZEKA Полчаса назад
Видимо эту фразу, дядя не читал

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16k
Shtoppi 37 секунд назад
этот католический святоша, из тупости своей, взял и озвучил истинную суть существования католицизма - стремление к власти и богатствам, любыми силами и средствами.
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17k
K7OO 15 минут назад
Есть мнение, что после смерти материальное положение у всех примерно одинаковое.
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au3 Полчаса назад
А не сообщается что по этому поводу думает алкаш вася из урюпинска?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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