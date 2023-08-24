"Господь не пустит бедноту на небеса". Священник заявил, что неимущим не место в раю

Архиепископ Кампалы Поль Семогерере, которого в 2021 году благословил на служение папа римский Франциск, выступил перед паствой с яркими заявлениями.

Дело было во время праздничной мессы в честь архиепископа Августина Касуджи. Семогерере заявил, что христианам следует использовать данные им свыше таланты, чтобы выбраться из нищеты. В противном случае им уготовано место в аду:

Господь не пустит бедноту на небеса. Ты туда не попадешь. Я сам буду стоять у входа, чтобы помешать этому!»

Он добавил, что верующие неверно поняли Евангелие, видимо, имея в виду 24 стих 19 главы Евангелия от Матфея, в котором сказано: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие!».

Семогерере также отметил, что Бог дал каждому человеку все, чтобы быть богатым, поэтому причиной бедности может быть только лень. «Бог скажет, что создал тебя с глазами, мозгом, вдохнул в тебя жизнь, а ты уйдешь бедным? Ты сгоришь в аду! Мы должны усердно работать. Давайте не будем спать и бездельничать», — подытожил Семогерере.