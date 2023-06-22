В Калифорнии ресторан нанял фальшивого священника, чтобы узнать "Рабочие грехи" сотрудников

Псевдо-священник должен был убедить сотрудников рассказать о таких «грехах» как: кто из персонала опаздывает, ворует и узнать, замышляют ли они что-то против начальства. Делалось это всё ради запугивания и урезания зарплаты.
Суд обязал ресторан в Калифорнии выплатить $140000 компенсацию работникам после того, как нанял священника для получения исповедей сотрудников. Федеральные расследователи называют это "самыми бесстыдными" проявлениями коррупции со стороны работодателя в отношении своего персонала.
Минтруда США заявило, что один из сотрудников дал показания о том, что Че Гарибальди, управляющий двумя ресторанами Taqueria Garibaldi на севере Калифорнии, нанял фальшивого священника, чтобы слушать исповеди во время рабочего времени и "изгонять грехи", включая вопросы о том, были прогуливали ли работу, крали ли деньги из ресторана или имели ли "плохие намерения" в отношении работодателя.
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"Под присягой сотрудник Taqueria Garibaldi рассказал, что ресторан предлагал ряженому священнику выслушивать их рабочие "грехи", тогда как другие сотрудники сообщили, что менеджер ложно заявил, что вопросы иммиграции будут подняты при расследовании департамента", - сказал региональный прокурор министерства труда Марк Пилотин в сообщении.
В целом конечно прикольно придумал мужик - Мексиканские мигранты в США люди набожные и наверняка рассказывали все как есть человеку в рясе.
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