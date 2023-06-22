В Калифорнии ресторан нанял фальшивого священника, чтобы узнать "Рабочие грехи" сотрудников

Суд обязал ресторан в Калифорнии выплатить $140000 компенсацию работникам после того, как нанял священника для получения исповедей сотрудников. Федеральные расследователи называют это "самыми бесстыдными" проявлениями коррупции со стороны работодателя в отношении своего персонала.



Минтруда США заявило, что один из сотрудников дал показания о том, что Че Гарибальди, управляющий двумя ресторанами Taqueria Garibaldi на севере Калифорнии, нанял фальшивого священника, чтобы слушать исповеди во время рабочего времени и "изгонять грехи", включая вопросы о том, были прогуливали ли работу, крали ли деньги из ресторана или имели ли "плохие намерения" в отношении работодателя.