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Бог из машины: в немецкой церкви искусственный интеллект организовал и провёл службу для прихожан

Бог из машины: в немецкой церкви искусственный интеллект организовал и провёл службу для прихожан

Автор:
12 июня 2023 17:16
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Германия   Искусственный интеллект   видео   лютеранская церковь   проповедь   чат-бот   
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Священники больше не нужны?

В лютеранской церкви Святого Павла в немецком городе Фюрт нейросеть с искусственным интеллектом ChatGPT с лёгкостью заменила проповедника и провела службу для 300 прихожан.

Автором эксперимента с виртуальным проповедником выступил Йонас Зиммерлайн — профессор философии и богословия из Венского университета. По его текстовым запросам нейросеть сгенерировала 40 минутную речь священника, озвучила речь, создала нескольких аватаров проповедников, а также музыкальное сопровождение к мероприятию и коллективную молитву.


Я придумал все это, но, скорее, сопровождал, так как 98% исходило от машины

Такая церковная служба — съезд протестантов с песнопениями и молитвами проходит раз в два года. Но на этот раз на съезд прибыло значительно больше людей, все хотели побывать на службе, организованной новомодными технологиями.


Примечательно, что чат-бот ещё и сгенерировал "говорящий" девиз проповеди — "Сейчас самое время".

По данным немецких изданий, к проповеди чернокожего проповедника, сгенерированного ИИ, люди отнеслись по-разному. Кто-то воспринял речь машины с энтузиазмом, другие же даже отказывались произносить слово "аминь" в положенных местах, поскольку в проповеди не было "ни сердца, ни души".

Возможно, так оно и есть. Ограничения есть и у чат-бота — ИИ пока не умеет взаимодействовать с людьми и реагировать на смех или другие человеческие эмоции, на которые обращал бы внимание "живой" пастор. Впрочем, это вопрос времени.

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Метки: Германия   Искусственный интеллект   видео   лютеранская церковь   проповедь   чат-бот   
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2  комментария
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19k
Александр Час назад
ИИ будет следить за исполнением заповедей, вдруг чего, будет карать)))
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6k
McAir 23 минуты назад
Автоматизация бизнеса.
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Лесник
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