Бог из машины: в немецкой церкви искусственный интеллект организовал и провёл службу для прихожан

Священники больше не нужны?
В лютеранской церкви Святого Павла в немецком городе Фюрт нейросеть с искусственным интеллектом ChatGPT с лёгкостью заменила проповедника и провела службу для 300 прихожан.
Автором эксперимента с виртуальным проповедником выступил Йонас Зиммерлайн — профессор философии и богословия из Венского университета. По его текстовым запросам нейросеть сгенерировала 40 минутную речь священника, озвучила речь, создала нескольких аватаров проповедников, а также музыкальное сопровождение к мероприятию и коллективную молитву.
Я придумал все это, но, скорее, сопровождал, так как 98% исходило от машины
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Такая церковная служба — съезд протестантов с песнопениями и молитвами проходит раз в два года. Но на этот раз на съезд прибыло значительно больше людей, все хотели побывать на службе, организованной новомодными технологиями.
Примечательно, что чат-бот ещё и сгенерировал "говорящий" девиз проповеди — "Сейчас самое время".
По данным немецких изданий, к проповеди чернокожего проповедника, сгенерированного ИИ, люди отнеслись по-разному. Кто-то воспринял речь машины с энтузиазмом, другие же даже отказывались произносить слово "аминь" в положенных местах, поскольку в проповеди не было "ни сердца, ни души".
Возможно, так оно и есть. Ограничения есть и у чат-бота — ИИ пока не умеет взаимодействовать с людьми и реагировать на смех или другие человеческие эмоции, на которые обращал бы внимание "живой" пастор. Впрочем, это вопрос времени.
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