Бог из машины: в немецкой церкви искусственный интеллект организовал и провёл службу для прихожан

Такая церковная служба — съезд протестантов с песнопениями и молитвами проходит раз в два года. Но на этот раз на съезд прибыло значительно больше людей, все хотели побывать на службе, организованной новомодными технологиями.





Примечательно, что чат-бот ещё и сгенерировал "говорящий" девиз проповеди — "Сейчас самое время".

По данным немецких изданий, к проповеди чернокожего проповедника, сгенерированного ИИ, люди отнеслись по-разному. Кто-то воспринял речь машины с энтузиазмом, другие же даже отказывались произносить слово "аминь" в положенных местах, поскольку в проповеди не было "ни сердца, ни души".



Возможно, так оно и есть. Ограничения есть и у чат-бота — ИИ пока не умеет взаимодействовать с людьми и реагировать на смех или другие человеческие эмоции, на которые обращал бы внимание "живой" пастор. Впрочем, это вопрос времени.