Художница рисует комиксы о повседневной жизни, глядя на которые хочется сказать: "О, это ж про меня!"

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Дарья Ильичева - художница. Она создает иллюстрации на разные темы. У неё есть разные герои, но сегодня мы покажем ситуации из её жизни, которые знакомы многим. Рутина девушки, которая живёт с парнем и котом. Немного юмора и самоиронии.
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