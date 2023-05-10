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Художница рисует комиксы о повседневной жизни, глядя на которые хочется сказать: "О, это ж про меня!"

Художница рисует комиксы о повседневной жизни, глядя на которые хочется сказать: "О, это ж про меня!"

Автор:
10 мая 2023 11:32
Сообщество : Юмор
Метки: иллюстрации   комиксы   прикольно   смешно   смешные картинки   фото   художница   
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Дарья Ильичева - художница. Она создает иллюстрации на разные темы. У неё есть разные герои, но сегодня мы покажем ситуации из её жизни, которые знакомы многим. Рутина девушки, которая живёт с парнем и котом. Немного юмора и самоиронии.

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Метки: иллюстрации   комиксы   прикольно   смешно   смешные картинки   фото   художница   
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1  комментарий
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1k
Kra Полчаса назад
Кот "на периметре" больше всех понравился
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