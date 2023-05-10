Художница рисует комиксы о повседневной жизни, глядя на которые хочется сказать: "О, это ж про меня!"

Вечная память: теперь не только дедам и прадедам

Ироничные рисунки от московского художника, над истинным смыслом которых придется поразмыслить

Комиксы, в которых себя узнает каждая девушка

Веселые комиксы о жизненных ситуациях

Художница рассказывает о веселых жизненных ситуациях, в которых каждый узнает себя

Комиксы про лиса, который точно описывает всё, что происходит с каждым из нас