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Комиксы про взрослую жизнь

Комиксы про взрослую жизнь

Автор:
16 июня 2023 10:43
Сообщество : Комиксы
Метки: иллюстрации   комиксы   лена генч   смешные картинки   фото   художник   
1035
17

Лена Генч - российский иллюстратор. Она делает рисунки для разных компаний: OZON, Puma, Nike, Тинькофф Банк и других. Её комиксы схематичны и отражают суть проблемы. В актуальных темах рисунки про ментальное здоровье, страхи, отношения с людьми. В общем всё то, что волнует каждого из нас.

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Метки: иллюстрации   комиксы   лена генч   смешные картинки   фото   художник   
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3  комментария
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16k
Smiley 59 минут назад
Вы вообще знаете разницу между комиксами и просто картинкой с подписью?
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91
дмитрий 5 минут назад
Фигня какая то...(
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26k
Федор 53 минуты назад
Ну как то ...... не очень!
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