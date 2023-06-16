Комиксы про взрослую жизнь

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Лена Генч - российский иллюстратор. Она делает рисунки для разных компаний: OZON, Puma, Nike, Тинькофф Банк и других. Её комиксы схематичны и отражают суть проблемы. В актуальных темах рисунки про ментальное здоровье, страхи, отношения с людьми. В общем всё то, что волнует каждого из нас.
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