Могут ли паразиты приносить пользу хозяину?

Вопреки бытующему мнению, паразиты не очень-то и хотят гибели своих хозяев. Более того, им выгодно, чтобы хозяин жил как можно дольше и лучше, ведь от него зависит состояние самого паразита. Поэтому в ряде случаев нахлебники не только не вредят, но и улучшают жизнь тех, кого они объедают. Или даже спасают их от гибели!





Один из примеров «хороших» паразитов — южноамериканские муравьи Мегаломирмекс симметохус. Это небольшие насекомые, которые строят муравейники внутри других муравейников. В частности, в гнёздах муравьёв-листорезов. Они ведут там умеренно подрывную деятельность: едят яйца и куколок. Естественно, муравейнику от этого нехорошо.





Но когда муравьи-кочевники устраивают налёт на листорезов, только мегаломирмексы могут спасти их от гибели. Кочевники крупнее, злее и лучше вооружены. Они расправляются с вооружёнными силами листорезов на раз-два.