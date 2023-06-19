Могут ли паразиты приносить пользу хозяину?

В ряде случаев паразиты не только не вредят, но и улучшают жизнь хозяев. Иногда они даже спасают их от гибели!
Вопреки бытующему мнению, паразиты не очень-то и хотят гибели своих хозяев. Более того, им выгодно, чтобы хозяин жил как можно дольше и лучше, ведь от него зависит состояние самого паразита. Поэтому в ряде случаев нахлебники не только не вредят, но и улучшают жизнь тех, кого они объедают. Или даже спасают их от гибели!
Один из примеров «хороших» паразитов — южноамериканские муравьи Мегаломирмекс симметохус. Это небольшие насекомые, которые строят муравейники внутри других муравейников. В частности, в гнёздах муравьёв-листорезов. Они ведут там умеренно подрывную деятельность: едят яйца и куколок. Естественно, муравейнику от этого нехорошо.
Но когда муравьи-кочевники устраивают налёт на листорезов, только мегаломирмексы могут спасти их от гибели. Кочевники крупнее, злее и лучше вооружены. Они расправляются с вооружёнными силами листорезов на раз-два.
У маленьких мегаломирмексов есть возможность спрятаться в узких проходах, куда рейдеры добраться не в силах. Но вместо этого они вступают в бой и отбивают атаку вместе с муравьями-хозяевами. Конечно, чисто физически они ещё слабее даже хозяев. Но каждый мегаломирмекс вооружён жалом с токсичными алкалоидами. Одного удара достаточно, чтобы противник погиб.
Но это ещё что! Паразиты вполне месятся друг с другом за экологические ниши внутри вас! Паразитологи из Калифорнийского университета обследовали более 3000 индейцев чимане и выяснили, что одноклеточные лямблии и черви-аскариды терпеть друг друга не могут! Оба вида паразитов обитают в кишечнике и питаются полупереваренной пищей, за которую и вынуждены конкурировать.
Механизм паразитарных войн всё ещё не ясен, но достоверно известно, что заражение лямблиями уменьшает шанс появления кишечных червей на 70%. Аскариды справляются немного хуже. Они уменьшают шанс подцепить конкурентов на 60%. Но самое интересное случается, когда оба вида вредителей заселяют один организм. Постоянная борьба за пищу приводит к тому, что их популяции сильно сокращаются, и состояние хозяина улучшается!
Гельминты приносят пользу ещё более странными способами. Чтобы защититься от организма, они выделяют иммуносупрессоры — специальные вещества, подавляющие активность клеток иммунитета. С одной стороны, это приводит к увеличению шанса заболеть.
А с другой — иммуносупрессоры помогают снимать симптомы аллергии, подавляют некоторые типы астмы и уменьшают риск развития аутоиммунных заболеваний — болезней, при которых иммунитет атакует своего владельца. Вот вам и ответ на вопрос, почему наши бабушки и дедушки не страдали от аллергий и других «новомодных» болячек!
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