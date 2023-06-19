FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14179 постов • 1672 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Правда ли, что жёлтые божьи коровки ядовиты, а красные – нет?

Правда ли, что жёлтые божьи коровки ядовиты, а красные – нет?

Автор:
19 июня 2023 07:42
Сообщество : Животные
Метки: божья коровка   в мире   интересно   интресно   насекомые   факты   
1785
4

Некоторые люди считают, что красные божьи коровки безопасны, а от оранжевых лучше держаться подальше, ведь они очень ядовиты. В данной статье вы узнаете так ли это.

Все божьи коровки ядовиты! В их гемолимфе содержится высокотоксичный яд кантаридин. Даже при попадании на кожу он вызывает формирование болезненных нарывов. А если токсин окажется в пищеварительном тракте, то ваш кишечник украсится многочисленными язвами. Но есть нюанс: яда в коровках настолько мало, что они представляют опасность лишь для очень мелких насекомоядных птиц, лягушек и хищных насекомых.

Так что знайте: вы можете съесть с десяток божьих коровок любого цвета без вреда для здоровья. Но так делать не надо. В худшем случае вас немного потошнит. И даже не из-за яда. Помимо него в гемолимфе содержатся несколько безвредных, но очень горьких алкалоидов, которые провоцируют рефлекторную реакцию выплёвывания гадкого жучка. Поэтому, если решите перекусить насекомыми, глотайте их не жуя. Но так делать тоже не надо.

Но, к сожалению, даже это не панацея. Божьи коровки умеют истекать кровью из коленных суставов по своему желанию. Это защита от хитрецов, которые решают последовать совету из предыдущего абзаца. Гемолимфа всё равно может попасть на вкусовые сосочки. Тогда морда хищника свернётся в трубочку от омерзения, и он выплюнет несостоявшуюся добычу. А жертва отделается лёгкой кровопотерей.

Всё написанное выше актуально для большинства видов шестиногих коровок. Но не для всех. В семействе около 8.000 видов. Нет ничего удивительного в том, что некоторые из них ядовитее остальных. Так что вот универсальный совет: не ешьте божьих коровок вне зависимости от их цвета, и будет вам счастье!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: божья коровка   в мире   интересно   интресно   насекомые   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
52k
stabskapitan 2 часа назад
Всё, школота на каникулах ересь с дзена на фишки тащить начала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vалѣнтиныч 44 минуты назад
Что значит "не ешьте божьих коровок"? Они стоят дороже чёрной икры.
Попробуйте прикупить божьих коровок для поедания тли. Цена Вас приятно удивит.
И, кстати , да - они ядовиты... Но , сука, полезны !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Максим 47 минут назад
пипец, только ведро божьих коровок на ужин набрал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
FoxGen Час назад
Автор обломщик. Только решил перекусить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 2 часа назад
"Так что вот универсальный совет: не ешьте божьих коровок"
-----------

Судя по всему, это совет продвинутым на теме климата либералам. Но говно им жрать точно можно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

644147



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный момент в жизни мужчины

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#драка#новости#удивительно
#люди#СССР#забавно#картинки#Приколы#работа
#в мире#история#Юмор#милота#США
Как купить дом и не остаться в лопухах Как купить дом и не остаться в лопухах В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться