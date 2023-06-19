Правда ли, что жёлтые божьи коровки ядовиты, а красные – нет?

Так что знайте: вы можете съесть с десяток божьих коровок любого цвета без вреда для здоровья. Но так делать не надо. В худшем случае вас немного потошнит. И даже не из-за яда. Помимо него в гемолимфе содержатся несколько безвредных, но очень горьких алкалоидов, которые провоцируют рефлекторную реакцию выплёвывания гадкого жучка. Поэтому, если решите перекусить насекомыми, глотайте их не жуя. Но так делать тоже не надо.