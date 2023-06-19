Правда ли, что жёлтые божьи коровки ядовиты, а красные – нет?

Некоторые люди считают, что красные божьи коровки безопасны, а от оранжевых лучше держаться подальше, ведь они очень ядовиты. В данной статье вы узнаете так ли это.
Все божьи коровки ядовиты! В их гемолимфе содержится высокотоксичный яд кантаридин. Даже при попадании на кожу он вызывает формирование болезненных нарывов. А если токсин окажется в пищеварительном тракте, то ваш кишечник украсится многочисленными язвами. Но есть нюанс: яда в коровках настолько мало, что они представляют опасность лишь для очень мелких насекомоядных птиц, лягушек и хищных насекомых.
Так что знайте: вы можете съесть с десяток божьих коровок любого цвета без вреда для здоровья. Но так делать не надо. В худшем случае вас немного потошнит. И даже не из-за яда. Помимо него в гемолимфе содержатся несколько безвредных, но очень горьких алкалоидов, которые провоцируют рефлекторную реакцию выплёвывания гадкого жучка. Поэтому, если решите перекусить насекомыми, глотайте их не жуя. Но так делать тоже не надо.
Но, к сожалению, даже это не панацея. Божьи коровки умеют истекать кровью из коленных суставов по своему желанию. Это защита от хитрецов, которые решают последовать совету из предыдущего абзаца. Гемолимфа всё равно может попасть на вкусовые сосочки. Тогда морда хищника свернётся в трубочку от омерзения, и он выплюнет несостоявшуюся добычу. А жертва отделается лёгкой кровопотерей.
Всё написанное выше актуально для большинства видов шестиногих коровок. Но не для всех. В семействе около 8.000 видов. Нет ничего удивительного в том, что некоторые из них ядовитее остальных. Так что вот универсальный совет: не ешьте божьих коровок вне зависимости от их цвета, и будет вам счастье!
Источник:
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Попробуйте прикупить божьих коровок для поедания тли. Цена Вас приятно удивит.
И, кстати , да - они ядовиты... Но , сука, полезны !!!
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Судя по всему, это совет продвинутым на теме климата либералам. Но говно им жрать точно можно.