Зачем осы надувают водяные пузыри

И если для нас, человеков, это не так страшно, то для ос соседство с плесенью — это чистый кошмар. Хитин относительно уязвим к поражению грибами: цепкая зараза поражает панцирь, и оса буквально разлагается заживо. Личинки ещё более уязвимы — они не способны счищать с себя загрязнения самостоятельно.