Зачем осы надувают водяные пузыри

В лесу после дождя можно наблюдать целые группы ос, которые бродят по своему гнезду и надувают пузырики. Объяснение такому явлению довольно простое.
Прогуляйтесь по лесу после проливного ливня, поищите осиные гнёзда и, если у вас хватит смелости, подойдите поближе. С некоторой долей вероятности вы увидите насекомых, которые пускают пузыри. Подойдите ещё ближе и вы увидите, что это не пузыри, а капельки воды. Потрите ужаленный нос и отойдите.
Осы строят ульи из хорошо пережёванной и смешанной со слюной древесины. Получается что-то вроде влагостойкого картона с антимикробной пропиткой. Но даже настолько хороший материал под воздействием влаги превращается в рассаду для грибков.
И если для нас, человеков, это не так страшно, то для ос соседство с плесенью — это чистый кошмар. Хитин относительно уязвим к поражению грибами: цепкая зараза поражает панцирь, и оса буквально разлагается заживо. Личинки ещё более уязвимы — они не способны счищать с себя загрязнения самостоятельно.
Поэтому при обнаружении влаги внутри улья все свободные осы бросаются на экстренное осушение гнезда. Они выпивают влагу, выбираются за пределы дома, выплёвывают её и возвращаются обратно. Эдакое тушение пожара наоборот.
В наших широтах встретить такое непросто, но осы из тропиков вынуждены регулярно заниматься осушением гнезда. Особенно в сезон дождей, когда мокрое вокруг всё. Даже воздух.
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