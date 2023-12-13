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В Сочи мужчина продолбил перфоратором дыру в стене магазина, в котором когда-то работал и забрал 350 тысяч рублей

В Сочи мужчина продолбил перфоратором дыру в стене магазина, в котором когда-то работал и забрал 350 тысяч рублей

Автор:
13 декабря 2023 17:26
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Сочи   вор   кража   магазин   перфоратор   уголовник   
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Хитроумный план удался. Почти.

В сочинском гипермаркете работал ранее судимый мужик. Его приняли, несмотря на уголовное прошлое, и какое-то время он спокойно трудился. Потом уволился и снова взялся за старое.

Он знал, что в магазине есть сейф, куда складывают выручку, но как добраться до него, пока не понимал. А когда в соседнем с магазином помещении начался ремонт, мужика осенило: можно прикинуться строителем и тогда на звуки ударов не обратят внимания. План - сотка.

Он стал приходить по ночам на стройку и долбить стену магазина перфоратором. Жилых домов рядом не было, поэтому шум никому не мешал. Так продолжалось три дня и вор всё-таки нужное отверстие пробил и в магазин забрался. Нашёл ключи от служебки, вскрыл сейф и украл 350 тысяч рублей.

Незадачливый уголовник не подумал о камерах. А оперативники - напротив, они с интересом посмотрели записи и воришку задержали. При себе у него оказалось лишь 240 тысяч, остальное успел пропить и прогулять.

На мужика завели уголовное дело по статье 158 «Кража». Так что несмотря на мега-план, взломщик из него получился так себе.

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Метки: Видео   Сочи   вор   кража   магазин   перфоратор   уголовник   
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4  комментария
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24k
hebpat Час назад
он похоже без перчаток, так что нашли его быстро не из-за видеокамеры
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17k
a_komolow 43 минуты назад
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20k
Bill Час назад
Что-то он как-то быстро сейф открыл. В фильмах обычно по другому.
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August

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