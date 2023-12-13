В Сочи мужчина продолбил перфоратором дыру в стене магазина, в котором когда-то работал и забрал 350 тысяч рублей

В сочинском гипермаркете работал ранее судимый мужик. Его приняли, несмотря на уголовное прошлое, и какое-то время он спокойно трудился. Потом уволился и снова взялся за старое.

Он знал, что в магазине есть сейф, куда складывают выручку, но как добраться до него, пока не понимал. А когда в соседнем с магазином помещении начался ремонт, мужика осенило: можно прикинуться строителем и тогда на звуки ударов не обратят внимания. План - сотка.

Он стал приходить по ночам на стройку и долбить стену магазина перфоратором. Жилых домов рядом не было, поэтому шум никому не мешал. Так продолжалось три дня и вор всё-таки нужное отверстие пробил и в магазин забрался. Нашёл ключи от служебки, вскрыл сейф и украл 350 тысяч рублей.