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Мать двоих детей заставила расплакаться вора, который посягнул на ее имущество

Мать двоих детей заставила расплакаться вора, который посягнул на ее имущество

Автор:
28 июня 2024 10:08
Метки: Видео   Мать двоих детей   балаклава   вор   имущество   слезы   
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Отчаянная женщина сначала пыталась стянуть с грабителя балаклаву, чтобы сфотографировать его лицо, а затем вступила с ним в поединок.

31-летняя мать двоих детей из Великобритании довела до слез мужчину, который пытался украсть ее мотоцикл, припаркованный возле торгового центра Hatters Way Retail Park.

Женщина, которая не захотела называть свое имя, как раз выходила из магазина, когда увидела, как банда из трех мужчин пытается присвоить ее транспортное средство. Не растерявшись, она прыгнула на спину и повалила на землю одного из них. Другие сообщники, удивленные таким отчаянным сопротивлением, испугались и быстро убежали.

"Я мать-одиночка двоих детей, и буду защищать то, что принадлежит мне, любой ценой", — кричала на всю стоянку британка, у которой есть черный пояс по тхэквондо.

Она сперва пыталась стянуть с грабителя балаклаву, чтобы сфотографировать его лицо, а затем вступила с ним в поединок. Борьба длилась около десяти минут, после чего противник неожиданно расплакался.

"Он просил сохранить ему жизнь. Говорил, что его заставили пойти на этот шаг. У меня уже не хватало сил, а полиция слишком долго не приезжала", — вспоминает мать, объясняя свое решение отпустить преступника.

Британка говорит, что крайне недовольна действиями полиции. Она пыталась остановить патрульную машину, которая проезжала мимо, но правоохранители отказались ей помогать и уехали, сославшись на другой вызов.

К счастью, в результате инцидента обошлось без жертв и серьезных травм.

"Мне повезло, что у них не было оружия. Надеюсь, что своим примером я вдохновлю других давать отпор преступникам", — отметила пострадавшая.

Сейчас полиция проводит следственные действия, в частности проверяет записи с камер видеонаблюдения. Расследование преступления продолжается.

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Метки: Видео   Мать двоих детей   балаклава   вор   имущество   слезы   
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Anarasius
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