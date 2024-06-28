Мать двоих детей заставила расплакаться вора, который посягнул на ее имущество

31-летняя мать двоих детей из Великобритании довела до слез мужчину, который пытался украсть ее мотоцикл, припаркованный возле торгового центра Hatters Way Retail Park.

Женщина, которая не захотела называть свое имя, как раз выходила из магазина, когда увидела, как банда из трех мужчин пытается присвоить ее транспортное средство. Не растерявшись, она прыгнула на спину и повалила на землю одного из них. Другие сообщники, удивленные таким отчаянным сопротивлением, испугались и быстро убежали.

"Я мать-одиночка двоих детей, и буду защищать то, что принадлежит мне, любой ценой", — кричала на всю стоянку британка, у которой есть черный пояс по тхэквондо.

Она сперва пыталась стянуть с грабителя балаклаву, чтобы сфотографировать его лицо, а затем вступила с ним в поединок. Борьба длилась около десяти минут, после чего противник неожиданно расплакался.