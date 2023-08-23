На видео попала случайная встреча грибника с тигром в Хабаровском крае

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Пока мужчина недрогнувшей рукой наводил камеру на хищника, тот спокойно стоял, рассматривая человека. Потом развернулся и ушел в лес.
- Снова грибник, надоели! Когда уже охотники пойдут?!
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