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На видео попала случайная встреча грибника с тигром в Хабаровском крае

На видео попала случайная встреча грибника с тигром в Хабаровском крае

Автор:
23 августа 2023 08:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   встреча   грибник   животные   лес   тигр   
1014
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Пока мужчина недрогнувшей рукой наводил камеру на хищника, тот спокойно стоял, рассматривая человека. Потом развернулся и ушел в лес.

- Снова грибник, надоели! Когда уже охотники пойдут?!

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Метки: Видео   встреча   грибник   животные   лес   тигр   
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6  комментариев
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1k
Жирный бот 20 минут назад
ну я думаю эта встреча не случайна, тигр показался и намекнул, что туда идти не надо
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27k
Matrosskin 6 минут назад
Так а что ему оставалось. Не убегайте от тигра и от снайпера - умрёте уставшим и запыхавшимся...
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1k
Провокатор 12 минут назад
Кажись у Арсеньева, Дерсу Узала говорит: "Если увидел тигра, можешь не переживать. Тигр со спины нападает, и если охотится, то ты, его не увидишь".
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5k
Georgyi 12 минут назад
Я бы отказался от страха!
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103
golubtcov31@mail.ru 18 минут назад
Амба
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