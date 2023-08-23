На видео попала случайная встреча грибника с тигром в Хабаровском крае

Бесполезная игрушка или реально нужная штука?

В Приморье грибникам пришлось отсиживаться на дереве, пока по лесу бродил тигр

Собачонка насмешила хозяйку

Тигрица оплакивает двух детёнышей, которые ушли из жизни

Неожиданные встречи с медведями, которые попали на камеру

"Мне вас жаль, кожаные": в Приморье тигр встретил людей, а те назвали его "дурочкой"