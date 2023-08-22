Краткая история одного известного всем предателя

Попалась мне одна очень интересная старая фотография. Изображён на ней известный борец с режимом, а также сторонник всего хорошего против всего плохого, - Гозман. Личность довольно известная, на экране ТВ мелькает часто. Да, нынче он наконец то признан иноагентом. Они там между собой шутят, что это типа паспорта хорошего человека. Вот эта фотография.

Либерал

Как вы видите, во времена Советского Союза еврей Гозман требовал права выезда на историческую Родину. То есть в Израиль. В СССР ему видать было плохо, а там он думал, ему сразу станет хорошо.

СССР

Вот кстати, чем ему не угодил СССР? Отучился в школе, поступил в университет. По окончании преподавал в МГУ, защитил диссертацию, стал кандидатом психологических наук. Всё бесплатно, всё за счёт государства.

Россия

Но мечта его вполне могла сбыться. Я имею ввиду уезд в Израиль. СССР не стало, езжай куда хочешь. Не уехал. Почему? Так зачем, если и здесь стало очень хлебно. Гозман становится советником Егора Гайдара. Какие советы он ему давал, я не знаю, но Российскую экономику они рушили очень хорошо.

Потом уезжает преподавать в США, вернувшись же, вскоре становится советником Ельцина. А через какое то время он уже советник Чубайса. То есть просто обратите внимание. Он всегда рядом с теми, кто рушил нашу страну, разворовывал бюджет, наживался на распаде великой страны.