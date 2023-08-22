Краткая история одного известного всем предателя

АНТИФАШИСТЫ ПРОТИВ ЕВРЕЕВ - смешно?
А ведь это заголовок а защиту "героя нашего романа" от https://mnenia.zahav.ru/Articles/3530837/антифашисты_против_евреев.
(url все еще валидный, работает). Как говорится, - "Думайте сами, решайте сами" (с)
Попалась мне одна очень интересная старая фотография. Изображён на ней известный борец с режимом, а также сторонник всего хорошего против всего плохого, - Гозман. Личность довольно известная, на экране ТВ мелькает часто. Да, нынче он наконец то признан иноагентом. Они там между собой шутят, что это типа паспорта хорошего человека. Вот эта фотография.
Либерал
Как вы видите, во времена Советского Союза еврей Гозман требовал права выезда на историческую Родину. То есть в Израиль. В СССР ему видать было плохо, а там он думал, ему сразу станет хорошо.
СССР
Вот кстати, чем ему не угодил СССР? Отучился в школе, поступил в университет. По окончании преподавал в МГУ, защитил диссертацию, стал кандидатом психологических наук. Всё бесплатно, всё за счёт государства.
Россия
Но мечта его вполне могла сбыться. Я имею ввиду уезд в Израиль. СССР не стало, езжай куда хочешь. Не уехал. Почему? Так зачем, если и здесь стало очень хлебно. Гозман становится советником Егора Гайдара. Какие советы он ему давал, я не знаю, но Российскую экономику они рушили очень хорошо.
Потом уезжает преподавать в США, вернувшись же, вскоре становится советником Ельцина. А через какое то время он уже советник Чубайса. То есть просто обратите внимание. Он всегда рядом с теми, кто рушил нашу страну, разворовывал бюджет, наживался на распаде великой страны.
Оппозиция
Но закончилась власть либералов, советы его стали не нужны. Вот вроде бы удобный момент для уезда. Но нет, он остаётся в ненавидимой им России. Почему? Да очень просто. Кто он будет за границей? Да никто. Да ещё и работать придётся. А тут он оппозиция, тут он борется с режимом, а это на Западе сейчас хорошо монетизируется.
Предатель
Какие цели у него и у ему подобных? Что бы это узнать, не надо даже прилагать усилия. Ведь он сам об этом рассказывает. Гозман, в соавторстве со шведом Андерсом Осклундом (экономист, работал советником по экономики в правительстве Ельцина) напечатал в США программу действий нового правительства, после свержения Путина. В новое правительство конечно же войдёт и сам Гозман. Итак, главные пункты их программы.
- Институт президентства в России упраздняется.
- Всё ядерное оружие РФ передаётся под полный контроль НАТО.
- Важнейшие отрасли экономики, в первую очередь нефть и газ, передаются под контроль Западным корпорациям.
- Россия в обязательном порядке дробится на несколько самостоятельных государств.
- Ликвидация Российского военно-промышленного комплекса.
- Передача части территорий России соседним государствам.
Полностью этот доклад выложен на сайте атлантического совета.
(доступен через vpn - https://www.svoboda.org/a/31147156.html ). просто прогуглите "атлантический совет доклад гозмана" - сами увидите.
Вот скажите, если это не откровенное предательство интересов страны, то что тогда считать предательством?
И у меня возникает всего один вопрос. Почему на него не заведено уголовное дело за измену Родине? Почему он выдворен из страны, а не отбывает срок. Это враг! Упорный и последовательный. А значит, место его на нарах.
Источник:
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Неужели непонятно почему? Потому что государство не работает. Не работают самостоятельно государственные органы, в том числе правоохранительные органы и органы безопасности. Всё работает только по указке непонятных, мутных и неизвестно откуда взявшихся политехнологов администрации президента. Они рулят. Политехнологи у нас, а не государство. Как решат, как подсунут Президенту - так и будет.
По тому ,что ВВП милосердный ...
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"Институт президентства в России упраздняется.
Всё ядерное оружие РФ передаётся под полный контроль НАТО.
Важнейшие отрасли экономики, в первую очередь нефть и газ, передаются под контроль Западным корпорациям.
Россия в обязательном порядке дробится на несколько самостоятельных государств. Ликвидация Российского военно-промышленного комплекса.
Передача части территорий России соседним государствам."
Ладно я этих ушлепков понимаю, им платят за это. Я не понимаю их бесплатных хомячков, которые за это топят. Они что, думают, что после этого им дадут мешок кружевных трусов, виллу с яхтой и будут пособие выплачивать ежемесячно как каждому в счастливой эвропе? Так и в эвропе то никому не выплачивают, а совсем наоборот обычно выходит.. Или реально хомячье упорото наглухо и предпочитает верить пропаганде про эвропейский сад, не замечая, что это скорее заросли лопуха возле сортира?