Торговля в лихие 90-е: палёная водка, заграничные товары и полное беззаконие

Все мы помним то непростое время. Многие тогда решали попробовать себя в торговом бизнесе, продавая всё подряд. Кто-то в итоге смог построить настоящую империю, а кто-то - так и остался на рыках,...