Торговля в лихие 90-е: палёная водка, заграничные товары и полное беззаконие

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Все мы помним то непростое время. Многие тогда решали попробовать себя в торговом бизнесе, продавая всё подряд. Кто-то в итоге смог построить настоящую империю, а кто-то - так и остался на рыках, продавая подделки известных брендов.
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7. Выставочный комплекс на Красной Пресне. II Российский международный автосалон. На корейском стенде автомобиль фирмы "Hyundai", август 1995 года
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И сейчас смотрю на 90-е, и что я прошел, и аж мурашки по коже бегут, как я выжил???
Вернуться в это время ? Да упаси бог, я первый на улицу выйду чтобы не допустить этого, что бы мой сын не знал что такое может быть!
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Проверяем текст перед публикацией, а не после.
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Все мы помним то непростое время. Многие тогда решали попробовать себя в торговом бизнесе, продавая всё подряд. Кто-то в итоге смог построить настоящую империю, а кто-то - так и остался на рыках,...
Лишь светлым дням ты улыбнёшься.
Это насколько я помню, давно уже все было.