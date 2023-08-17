Смогут ли российские самолёты летать за рубеж?

В гуще событий сегодняшнего дня почти незамеченной осталась новость о том, что РФ отключают от «авиационного SWIFT» — канала швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA). Столкнуться с проблемами авиаперевозчики могут уже в конце сентября.
«Авиационная SWIFT» - это система, связывающая перевозчиков с аэропортами и друг с другом, пишет РБК. Систему связи предоставляет швейцарская компания Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA). Она решила свернуть работу в России из-за СВО на Украине.
SITA используют больше тысячи аэропортов, а его технологии задействованы в 90% всех международных рейсов в мире.
После отключения авиакомпании не смогут передавать информацию о рейсах, пассажирах и багаже. Минтранс признаёт проблему, но уверяет, что с большинством стран, куда летают самолёты из России, уже существуют договорённости об альтернативных каналах связи.
Так ли все страшно?
Эксперты комментируют:
Роман Гусаров, главный редактор "Авиа.ру" в интервью MASH Room:
По сути, SITA - это канал связи для обмена информацией между самолётами и аэропортами. Теоретически аэропорты, в случае её отключения, не смогут получать необходимую информацию и пассажиропоток остановится. Существуют отечественные аналоги, которые активно совершенствуют. Перейти на них не будет слишком проблемно. Да, в это придётся вложиться, и к этому нужно будет привыкать, но некоторые российские компании уже давно пользуются такими продуктами. Главная проблема в том, что для того, чтобы принимать наши рейсы, другим странам придётся поставить российский софт. Если проводить аналогию, это как потратиться на пару маков в офисе, где всё на винде. Однако, 35 стран, которые не закрывались для россиян, очень заинтересованы в сохранении сообщения. Ведь это прибыльно. А потому вынуждены будут адаптироваться и подключиться к российским системам.
Павел Герасимов, заслуженный адвокат России, доктор юридических наук, пилот, эксперт международной организации гражданской авиации в беседе с «Общественной службой новостей»:
Отключение авиакомпаний, выполняющих рейсы в Россию или из нее, от каналов швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA) в сентябре 2023 года не повлияет на безопасность полетов.
В России есть другие протоколы, которые позволят организовать воздушное движение. Однако, в совокупности с другими факторами это может отразиться на количестве полетных программ и стоимости самих перелетов.
При этом, существует альтернативная система «Пегас», которую используют, в том числе, в Иране, Индии, а также в России. Но, опять же, переход программного обеспечения — это тоже время, это тоже деньги. Я допускаю, что будут определенные сбои, так же, как это было с системой Amadeus, когда Аэрофлот в прошлом году на нее вынужденно переходил.
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