Смогут ли российские самолёты летать за рубеж?

«Авиационная SWIFT» - это система, связывающая перевозчиков с аэропортами и друг с другом, пишет РБК. Систему связи предоставляет швейцарская компания Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA). Она решила свернуть работу в России из-за СВО на Украине.

SITA используют больше тысячи аэропортов, а его технологии задействованы в 90% всех международных рейсов в мире.

После отключения авиакомпании не смогут передавать информацию о рейсах, пассажирах и багаже. Минтранс признаёт проблему, но уверяет, что с большинством стран, куда летают самолёты из России, уже существуют договорённости об альтернативных каналах связи.