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Смогут ли российские самолёты летать за рубеж?

Смогут ли российские самолёты летать за рубеж?

Автор:
17 августа 2023 23:13
Сообщество : Жить в России
Метки: SITA   swift   Авиаперелеты   Россия   авиация   международные рейсы   отключение   самолеты   
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В гуще событий сегодняшнего дня почти незамеченной осталась новость о том, что РФ отключают от «авиационного SWIFT» — канала швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA). Столкнуться с проблемами авиаперевозчики могут уже в конце сентября.

«Авиационная SWIFT» - это система, связывающая перевозчиков с аэропортами и друг с другом, пишет РБК. Систему связи предоставляет швейцарская компания Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA). Она решила свернуть работу в России из-за СВО на Украине.

SITA используют больше тысячи аэропортов, а его технологии задействованы в 90% всех международных рейсов в мире.

После отключения авиакомпании не смогут передавать информацию о рейсах, пассажирах и багаже. Минтранс признаёт проблему, но уверяет, что с большинством стран, куда летают самолёты из России, уже существуют договорённости об альтернативных каналах связи.

Так ли все страшно?

Эксперты комментируют:

Роман Гусаров, главный редактор "Авиа.ру" в интервью MASH Room:

По сути, SITA - это канал связи для обмена информацией между самолётами и аэропортами. Теоретически аэропорты, в случае её отключения, не смогут получать необходимую информацию и пассажиропоток остановится. Существуют отечественные аналоги, которые активно совершенствуют. Перейти на них не будет слишком проблемно. Да, в это придётся вложиться, и к этому нужно будет привыкать, но некоторые российские компании уже давно пользуются такими продуктами. Главная проблема в том, что для того, чтобы принимать наши рейсы, другим странам придётся поставить российский софт. Если проводить аналогию, это как потратиться на пару маков в офисе, где всё на винде. Однако, 35 стран, которые не закрывались для россиян, очень заинтересованы в сохранении сообщения. Ведь это прибыльно. А потому вынуждены будут адаптироваться и подключиться к российским системам.

Павел Герасимов, заслуженный адвокат России, доктор юридических наук, пилот, эксперт международной организации гражданской авиации в беседе с «Общественной службой новостей»:

Отключение авиакомпаний, выполняющих рейсы в Россию или из нее, от каналов швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA) в сентябре 2023 года не повлияет на безопасность полетов.

В России есть другие протоколы, которые позволят организовать воздушное движение. Однако, в совокупности с другими факторами это может отразиться на количестве полетных программ и стоимости самих перелетов.

При этом, существует альтернативная система «Пегас», которую используют, в том числе, в Иране, Индии, а также в России. Но, опять же, переход программного обеспечения — это тоже время, это тоже деньги. Я допускаю, что будут определенные сбои, так же, как это было с системой Amadeus, когда Аэрофлот в прошлом году на нее вынужденно переходил.

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Метки: SITA   swift   Авиаперелеты   Россия   авиация   международные рейсы   отключение   самолеты   
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GROMOZEKA 2 часа назад
«Смогут ли Российские самолеты летать за рубеж?»

Пфффф, ты еще спрашиваешь?

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266
Кукер 18 минут назад
Конечно, это создаст кучу проблем в начале, но заставит создать и использовать новые системы, которые будут конкуриривать с общепринятой. Сначало незначительно, а, потом кто знает, как повернётся. Всё это конечно важно, но самое главное - это не это, главное - потеря доверия. А это НИКОГДА не вернуть. Той Швейцарии больше нет.
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640
WarrekMinosh 51 минуту назад
Хех, прикол в том, что хочешь или нет, если для тебя важны рейсы из России ты будешь ставить наше ПО)Это как с отказом от бакса)Брикс, канал связи для самолетов)думаю дальше по нарастающей)
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KlyaksaZ
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