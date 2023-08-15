«Я испытывал больше расизма в Германии и Канаде»: студенты-африканцы рассказали, как им живётся в России

Нет, нет, нет. Здесь нет никакого расизма. Россия — лучшая страна для иностранцев. В метро, в автобусе, на улице — я ни разу не испытывал расизма. Мне нравятся русские, потому что они любят общаться и они очень открытые и добродушные люди.