«Я испытывал больше расизма в Германии и Канаде»: студенты-африканцы рассказали, как им живётся в России

И рассказали - нравится им у нас или нет.
Парень потрудился и взял интервью у наших гостей из стран Африки. Главная тема: сталкивались ли они в России с «расизмом»? Ну или вообще с какими-нибудь «расовыми» сложностями? Вот ответы пары студентов:
Я испытывал больше расизма в Германии и Канаде, чем в России. Здесь нет расизма.
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Нет, нет, нет. Здесь нет никакого расизма. Россия — лучшая страна для иностранцев. В метро, в автобусе, на улице — я ни разу не испытывал расизма. Мне нравятся русские, потому что они любят общаться и они очень открытые и добродушные люди.
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Но это лишь часть видео. В полной версии некоторые люди говорят о том, что иногда всё-таки сталкивались - но не с «расизмом», а с непониманием. В первую очередь, из-за незнания языка и терминологии.
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А вы почему именно Северный Кавказ выделили?
https://aif.ru/politics/world/slavyan_v_ssha_priravnyali_k_chernokozhim_no_eto_im_ne_pomozhethttps://aif.ru/politics/world/slavyan_v_ssha_priravnyali_k_chernokozhim_no_eto_im_ne_pomozhet