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«Я испытывал больше расизма в Германии и Канаде»: студенты-африканцы рассказали, как им живётся в России

«Я испытывал больше расизма в Германии и Канаде»: студенты-африканцы рассказали, как им живётся в России

Автор:
15 августа 2023 14:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Африка   Видео   Россия   вопрос   интервью   расизм   студенты   
2407
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И рассказали - нравится им у нас или нет.

Парень потрудился и взял интервью у наших гостей из стран Африки. Главная тема: сталкивались ли они в России с «расизмом»? Ну или вообще с какими-нибудь «расовыми» сложностями? Вот ответы пары студентов:

Я испытывал больше расизма в Германии и Канаде, чем в России. Здесь нет расизма.

Нет, нет, нет. Здесь нет никакого расизма. Россия — лучшая страна для иностранцев. В метро, в автобусе, на улице — я ни разу не испытывал расизма. Мне нравятся русские, потому что они любят общаться и они очень открытые и добродушные люди.

Но это лишь часть видео. В полной версии некоторые люди говорят о том, что иногда всё-таки сталкивались - но не с «расизмом», а с непониманием. В первую очередь, из-за незнания языка и терминологии.

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Метки: Африка   Видео   Россия   вопрос   интервью   расизм   студенты   
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20  комментариев
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9k
SuperTroll 2 часа назад
Да просто негры у нас, так сказать экзотика. Если бы их было столько же, сколько "иностранных специалистов"из стран СНГ, так же вымораживали.
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148
Patiot 11 минут назад
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1k
raael13 12 минут назад
Вы уж извините. Чернокожие из стран Африки едущие учиться в Россию, обычно из обеспеченных семей, хорошо воспитаны. Мигранты из средней азии в большинстве своём малообразованны и едут выполнять тяжелую работу.
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4k
Alex Полчаса назад
И те негры, который в Россию попадают в основном более-менее интеллигентные, в отличии от сраных мигрантов из Республик СССР.
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4k
Alex Полчаса назад
Просто Негров их мало. А вот черножопых у нас мягко говоря не любят
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33k
koleos72 Полчаса назад
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11k
Copycat 37 минут назад
у нас в казахстане тоже часто вижу молодых индусов и негров, и просто отмечаю в голове "ребята к нам учиться приехали, неужели наше казахстанское образование теперь на столько крутое что к нам едут?" ни о каком расизме мыслей не появляется
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2k
Виталий 59 минут назад
Черножопый у нас в России это не негр, а представитель Северного Кавказа.
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−5
устал я от вас Час назад
Пока для нас негры это потешные обезьянки и это не напрягает... но как только их станет столько же, сколько чурок вот тогда это будет огромная проблема. А тенденции к этому уже есть, если появились негры курьеры и негры строители это значит к нам начинают перебираться не самые умные негры..
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4k
Suvar_ 2 часа назад
автор 2го поста заблуждается, русские и славяне в целом скорее всего для американцев являются цветными.
https://aif.ru/politics/world/slavyan_v_ssha_priravnyali_k_chernokozhim_no_eto_im_ne_pomozhethttps://aif.ru/politics/world/slavyan_v_ssha_priravnyali_k_chernokozhim_no_eto_im_ne_pomozhet
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606
ruslan d 2 часа назад
Ну понятно , сколько времени нас учили , что все люди братья ? Еще по школе помню ... в принципе и запало
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76
ZloyTopik ruslan d 2 часа назад
Навеяло вашим комментом - "Да меня в школе так учили: в Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом Израиле евреи, в Африке негры!"
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