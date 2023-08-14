18-летняя россиянка приехала сдавать экзамен на права в ГИБДД за рулём автомобиля

В Тобольске молодая девушка приехала на экзамен по вождению на Opel Astra.
В Тюменской области девушка приехала сдавать на права за рулём Opel Astra. Она спокойно припарковала автомобиль у здания ГИБДД и отправилась на теоретический экзамен, который успешно сдала. Из автомобиля дама вышла прямо на гаазах у сотрудников ГИБДД, но они даже и подумать не могли, что девушка приехала на экзамен. Когда девушка сдала тесты, она вернулась в авто и спокойно поехала. Тогда инспекторы поняли, что случилось, и отправились в погоню, сообщает SHOT.
Девушка была привлечена к административной ответственности за вождение без прав и отсутствие полиса ОСАГО на автомобиль.
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