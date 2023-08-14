FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11569 постов • 835 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
18-летняя россиянка приехала сдавать экзамен на права в ГИБДД за рулём автомобиля

18-летняя россиянка приехала сдавать экзамен на права в ГИБДД за рулём автомобиля

Автор:
14 августа 2023 12:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   ГИБДД   Россия   интересное   права   фото   экзамен   
1934
2

В Тобольске молодая девушка приехала на экзамен по вождению на Opel Astra.

В Тюменской области девушка приехала сдавать на права за рулём Opel Astra. Она спокойно припарковала автомобиль у здания ГИБДД и отправилась на теоретический экзамен, который успешно сдала. Из автомобиля дама вышла прямо на гаазах у сотрудников ГИБДД, но они даже и подумать не могли, что девушка приехала на экзамен. Когда девушка сдала тесты, она вернулась в авто и спокойно поехала. Тогда инспекторы поняли, что случилось, и отправились в погоню, сообщает SHOT.

Девушка была привлечена к административной ответственности за вождение без прав и отсутствие полиса ОСАГО на автомобиль.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автомобиль   ГИБДД   Россия   интересное   права   фото   экзамен   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Patmaz 53 минуты назад
Это фигня. Мой друг в автошколу на машине ездил, пока инструктор попросил не наглеть и парковаться где-нибудь не на виду у учащихся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
39k
Aleks 3 минуты назад
Так вроде ее допуск к экзамену должны аннулировать, не?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Олег 7 минут назад
Я тоже на экзамен на машине приезжал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ugo 8 минут назад
Да так сплошь и рядом делают. Просто гаишники видимо решили подзаработать немного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
сеньор Леонсио 10 минут назад
Ещё права не купила, а на машину уже насосала!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Прохожий3 22 минуты назад
Ну и что? Я лет десять назад сдавал на права в Таиланде (Паттая). Так там на экзамен по вождению (площадка) приехал таксист на своей обклеенной машине. Не сдал и уехал обратно на работу)).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
heta 23 минуты назад
И что такого? Я тоже на своём автомобиле ездил сдавать экзамены и получать удостоверение. За рулём к тому времени уже несколько лет был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Lexx Полчаса назад
Это страшное преступление не должно было остаться безнаказанным. Чуть не упустили ситуацию, когда на бабло можно развести. А вы думали они из ревностного соблюдения закона? Ага.. Щаззз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75k
Viktor Полчаса назад
Каких только чудиков не бывает, у нас чушка на экзамен по вождению кривая (2,1 промилле) пришла и инспектор не сразу заметил! Итог пять лет лишения несуществующих прав.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Денис Полчаса назад
Тупица......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
мемфрид Полчаса назад
У нее, случаем, фамилия не Яблонищенская?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Николай 37 минут назад
ну как бы часто такое бывает... есть люди которые могут нормально ездить понятно не законно, но у нас и мусорить не законно увы, что то все так делать не перестали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Александр 56 минут назад
В погоне были задействованы все силы, в том числе вертолёты и подводные лодки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Макашев 57 минут назад
да она просто забыла, что в автосалоне ей сказали, что при покупке авто, ВУ, в качестве бонуса от автосалона, будет находиться в бардачке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71723



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Крыму аниматоры станцевали под песню Верки Сердючки и у них сразу же начались проблемы
В Крыму аниматоры станцевали под песню Верки Сердючки и у них сразу же начались проблемы
30 крутых снимков, сделанных простыми любителями
30 крутых снимков, сделанных простыми любителями
Набирающие популярность в сообществах
Визиты в бездну — самый глубоководный туризм в мире
Визиты в бездну — самый глубоководный туризм в мире
Позитивный блогер с раком желудка
Позитивный блогер с раком желудка
Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео)
Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я теперь тоже хочу

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ДТП#история#автомобили#авто аварии#США#криминал#Россия#наводнение#мигрант
#люди#животные#машина#интересно#автомир#интересное#сарказм#в мире#Приморье
#Юмор#СССР#аварии#новости#Прикол#забавно#подборка#картинки#Девушка
Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео) Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео) "Теперь хочу переехать в Россию!": BBC сообщили в Twitter, что в РФ запретили операции по смене пола "Теперь хочу переехать в Россию!": BBC сообщили в Twitter, что в РФ запретили операции по смене пола В регионах России расплодились смертельно опасные пауки В регионах России расплодились смертельно опасные пауки У самого богатого депутата Братска украли колёса люксового Bentley Bentayga У самого богатого депутата Братска украли колёса люксового Bentley Bentayga Прокуратура проверит "одесскую Барби", которая продаёт курсы по очищению организма с помощью ртути Прокуратура проверит "одесскую Барби", которая продаёт курсы по очищению организма с помощью ртути В Ставропольском крае безработный мужчина два месяца работал с инспекторами, переодевшись в форму ДПС В Ставропольском крае безработный мужчина два месяца работал с инспекторами, переодевшись в...

На что жалуетесь?

Вернуться