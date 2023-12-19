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Голоса динозавров и неожиданные способы их демонстрации

Голоса динозавров и неожиданные способы их демонстрации

Автор:
19 декабря 2023 17:28
Сообщество : Кино
Метки: Гэри Ридстром   Животное   голос   динозавр   звук   картина   озвучивание   парк юрского периода   фильм   
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Гигантские ящеры – привет из глубин древности. И если воссоздать их облик по сохранившимся останкам получилось довольно правдоподобно, то с прочим возникли проблемы. В частности, с голосом.

А ведь динозавры сформировали целую субкультуру, одной из вех которой стал фильм «Парк юрского периода». И для того, чтобы наделить персонажи голосом, его звукорежиссёру Гэри Ридстрому пришлось провести серьёзную и одновременно творческую работу. Ведь зрителя нужно было убедить, что динозавры – самые что ни на есть настоящие.

И он подошёл к решению задачи со всей ответственностью. Все имеющиеся в базе данные его не устроили. А за то, что в итоге получилось, Гэри получил две премии «Оскар» за звуковой дизайн и сведение звука.

Несущаяся стая галлимимов очень напоминает табун лошадей. И не зря: для озвучивания этого вида Гэри использовал звук, который издавала течная кобыла, почуявшая жеребца. Саунд-дизайнер не прогадал, звук получился выдающийся, ведь в период спаривания многие животные звучат, скажем так, необычно.

Пение брахиозавра, по признанию Гэри, вышло одним из самых трогательных и завораживающих. Несмотря на то, что за основу он использовал ослиный рёв. В звукоизвлечении этих копытных есть одна особенность – резкое изменение высоты тона. И если замедлить вокализацию, то выйдет вполне себе песенный вокал, напоминающий улюлюканье.

Пиком оригинальности в озвучивании этого вида стало использование звука черепах, предающихся любви. Процесс специфический, долгий, поэтому специалисту пришлось потратить немало времени на то, чтобы запастись материалом. Впрочем, это Голливуд, и без секса здесь никуда. Поэтому всё довольно предсказуемо, хоть и смешно.

Помимо панцирных при озвучивании хищника Ридстром использовал храп лошади и шипение злющего гуся. Как известно, звук этой птицы – не самое мелодичное в мире звучание, но оно оказалось в тему.

База голоса этого динозавра – коровы с ранчо Скайуокера. Но для имитации тяжёлого дыхания больного трицератопса звукорежиссёр использовал единственный звук искусственного происхождения. Он взял картонную трубку с пружиной внутри и дышал в неё, обеспечивая эффект реверберации – уменьшения интенсивности звука при его многократных отражениях.

Неожиданно, но для озвучивания этой жути с капюшоном использован голос одной из самых романтичных птиц – лебедя. В обычном состоянии он издавал милый ухающий звук, а когда раздувал капюшон и готовился к нападению, то звучал дуэтом, сформированным из шипения гремучей змеи и хриплого ястребиного клёкота.

Для озвучивания только что вылупившихся динозавриков использовались звуки самых разных малышей – лисят, совят и не только, в голосе которых присутствует специфическая хрипотца.

И, наконец, один из самых впечатляющих персонажей фильма, поражающий своей мощью и величием, обрёл свой голос благодаря собаке Ридстрома – малышу джек-рассел-терьеру Бастеру. А для громогласного рёва был использован голос слонёнка. В отличие от взрослого животного, он звучит тише и медленнее, поэтому идеально подошёл для голоса грозного исполина.

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Метки: Гэри Ридстром   Животное   голос   динозавр   звук   картина   озвучивание   парк юрского периода   фильм   
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1  комментарий
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russger 49 минут назад
Т.е. как пирамиды построили до сих пор до конца понять не могут, а как динозавры рычали, так они знают -_-
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