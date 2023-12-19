Голоса динозавров и неожиданные способы их демонстрации

Пиком оригинальности в озвучивании этого вида стало использование звука черепах, предающихся любви. Процесс специфический, долгий, поэтому специалисту пришлось потратить немало времени на то, чтобы запастись материалом. Впрочем, это Голливуд, и без секса здесь никуда. Поэтому всё довольно предсказуемо, хоть и смешно.

Помимо панцирных при озвучивании хищника Ридстром использовал храп лошади и шипение злющего гуся. Как известно, звук этой птицы – не самое мелодичное в мире звучание, но оно оказалось в тему.