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Гора Крестов: необычное место силы

Гора Крестов: необычное место силы

Автор:
01 августа 2023 16:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: гора крестов   достопримечательность   интересно   крест   легенда   литва   место   распятие   сила   символ   
994
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Обычно крест ассоциируется с культовым сооружением и христианским кладбищем. Но это место, что расположено неподалёку от города Шяуляй в Литве, не то и не другое. А нечто совершенно особенное.

Кто и когда придумал это место – неизвестно. Но известно, что это не часть природного рельефа, а насыпной холм. Он относительно свежий. И самым старым распятиям, количество которых перевалило за 100 тысяч, едва ли больше полувека. Хотя благодаря дождям и ветру они и выглядят старинными и даже древними.

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В соответствии со множеством легенд, которыми должны быть обязательно окутаны подобные места, Гора Крестов возникла на том месте, где молния ударила в монастырь. Он моментально ушёл под землю. Но призрачные фигуры монахов, которые продолжают нести вечную службу, можно встретить и сейчас.

Ещё одна легенда повествует о замке, который в XIV веке разрушили насаждавшие христианство немецкие рыцари-монахи. Оставшиеся в живых защитники замка, не желавшие отрекаться от язычества, похоронили павших, сформировав на месте погребения насыпь.

И, наконец, самая романтическая версия гласит, что отцу умиравшей от тяжёлой болезни девушки было видение. В нём женщина повелела установить на соседнем холме крест из дерева, сделанный своими руками. Он выполнил предназначение, и дочь выздоровела.

В 60-х, в эпоху активной борьбы с «опиумом для народа», гору сносили. И не один раз, а целых четыре. Металлические распятия пускали на переплавку, а из плит сооружали ограды и дороги. Но народ упорно восстанавливал всё разрушенное, отстаивая право верить.

Как результат – это место, которое продолжает расширяться. В 1993 году его посетил Папа Римский и установил на горе собственный крест.

Форм и модификаций крестов бессчётное количество. Здесь соседствуют кресты с языческими, растаманскими, иудейскими и другими символами. Всех размеров, форм и материалов.

Встречаются игрушки, поделки, колокольчики и украшения. Есть поверье, что если оставить на горе сделанный собственными  руками крест, то это гарантированно привлечёт в жизнь удачу. Соответственно, Гора Крестов продолжает пополняться новыми экземплярами, и 100 тысяч распятий – это далеко не предел.

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Метки: гора крестов   достопримечательность   интересно   крест   легенда   литва   место   распятие   сила   символ   
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4  комментария
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6k
Mixalych Час назад
Литовцы в глубине души остались язычниками. Как молились пням в древности, так и сейчас продолжают. Потому гора крестов ничего общего с христианством не имеет, ну кроме что самого креста. А вот делать из насыпи культовое место и навтыкать туда идолов - милое дело. Это так по-литовски.
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311
Netrocker Mixalych 39 минут назад
А русские разве сами то христиане? Как были язычниками, так ими и остались, всякими там родноверами и прочей ересью. Да и сейчас вроде как в храмы на Пасху придут, но в Бога нихрена не веруют.
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7k
Нестерин Сергей 5 минут назад
Поклонные деревья в Бурятии много симпатичнее.
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1k
Павел Полчаса назад
Бесовщина какая то
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