Гора Крестов: необычное место силы

Кто и когда придумал это место – неизвестно. Но известно, что это не часть природного рельефа, а насыпной холм. Он относительно свежий. И самым старым распятиям, количество которых перевалило за 100 тысяч, едва ли больше полувека. Хотя благодаря дождям и ветру они и выглядят старинными и даже древними.