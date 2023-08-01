Гора Крестов: необычное место силы

Обычно крест ассоциируется с культовым сооружением и христианским кладбищем. Но это место, что расположено неподалёку от города Шяуляй в Литве, не то и не другое. А нечто совершенно особенное.
Кто и когда придумал это место – неизвестно. Но известно, что это не часть природного рельефа, а насыпной холм. Он относительно свежий. И самым старым распятиям, количество которых перевалило за 100 тысяч, едва ли больше полувека. Хотя благодаря дождям и ветру они и выглядят старинными и даже древними.
В соответствии со множеством легенд, которыми должны быть обязательно окутаны подобные места, Гора Крестов возникла на том месте, где молния ударила в монастырь. Он моментально ушёл под землю. Но призрачные фигуры монахов, которые продолжают нести вечную службу, можно встретить и сейчас.
Ещё одна легенда повествует о замке, который в XIV веке разрушили насаждавшие христианство немецкие рыцари-монахи. Оставшиеся в живых защитники замка, не желавшие отрекаться от язычества, похоронили павших, сформировав на месте погребения насыпь.
И, наконец, самая романтическая версия гласит, что отцу умиравшей от тяжёлой болезни девушки было видение. В нём женщина повелела установить на соседнем холме крест из дерева, сделанный своими руками. Он выполнил предназначение, и дочь выздоровела.
В 60-х, в эпоху активной борьбы с «опиумом для народа», гору сносили. И не один раз, а целых четыре. Металлические распятия пускали на переплавку, а из плит сооружали ограды и дороги. Но народ упорно восстанавливал всё разрушенное, отстаивая право верить.
Как результат – это место, которое продолжает расширяться. В 1993 году его посетил Папа Римский и установил на горе собственный крест.
Форм и модификаций крестов бессчётное количество. Здесь соседствуют кресты с языческими, растаманскими, иудейскими и другими символами. Всех размеров, форм и материалов.
Встречаются игрушки, поделки, колокольчики и украшения. Есть поверье, что если оставить на горе сделанный собственными руками крест, то это гарантированно привлечёт в жизнь удачу. Соответственно, Гора Крестов продолжает пополняться новыми экземплярами, и 100 тысяч распятий – это далеко не предел.
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