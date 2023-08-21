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10 фактов о Марго Робби, которые вы не знали

10 фактов о Марго Робби, которые вы не знали

Автор:
21 августа 2023 15:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Марго Робби   актриса   знаменитость   истории   подробности   факт   
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Марго Робби, безусловно, одна из самых талантливых и разноплановых актрис Голливуда. Она снялась в таких блокбастерах, как "Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц", "Однажды в Голливуде", а также в очень успешном фильме "Барби". Несмотря на то, что дива австралийского происхождения не первый год в киноиндустрии, кое-что о ней не знают даже самые ярые поклонники.

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Марго вместе со своим мужем Томом Акерли создала продюсерскую компанию LuckyChap Entertainment, которая ориентирована на производство женского кино. Одним из самых ярких примеров является фильм "Девушка, подающая надежды" с Кэри Маллиган в главной роли. Режиссером, сценаристом и продюсером картины стала Эмиральд Феннел. На 93-й церемонии вручения премии "Оскар" фильм заработал 5 номинаций. Кстати, Робби также является одним из продюсеров нашумевшей "Барби".

Марго предпочитает не самый современный способ общения с режиссерами - она пишет им настоящие письма. Так она получила роль в сериале "Соседи". Тарантино она заинтересовала таким же образом и сыграла Шарон Тэйт в "Однажды в Голливуде".

Семья Робби далека от киноиндустрии. Первоначально родители не воспринимали ее увлечение всерьез и не оказывали ей поддержку. Как-то раз будущая знаменитость услышала: "Все это весело, но когда же ты найдешь настоящую работу?"

Многие знаменитости любят путешествовать и, как правило, рассказывают поклонникам о своих сказочных каникулах. Однако Робби и ее муж не из их числа. У них даже есть секретное место в центре Европы, где они периодически отдыхают, а затем возвращаются к суете актерской и продюсерской деятельности.

Мама всеми силами поддерживала Марго на пути к славе. Сари Кесслер одна воспитывала четверых детей, так что ей даже пришлось заложить дом, чтобы финансово помочь дочери. Робби записывала каждый доллар, который давала ей мама. Более того, она до сих пор хранит эти записи! Свой первый значимый гонорар она подарила маме, точнее, погасила ее ипотечный кредит.

Мама отправила Марго в цирковую школу. В восемь лет девочка научилась делать прыжки на трапеции и получила сертификат.


Роль Наоми Лапалья, жены главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит", прославила Марго. Конечно, когда актриса перешла к еще более крупным ролям, таким как Харли Квинн в "Хищных птицах", ее гонорары резко возросли. По некоторым данным, Робби получила около 12,5 млн долларов за "Барби".

В одном из интервью актриса рассказала, что до сих пор спит с любимой игрушкой - плюшевым кроликом по имени Банни. Конечно, ее муж Том Акерли не очень-то рад такому соседству. Но на какие только компромиссы не приходится идти ради любви?


В одном из интервью актриса рассказала, что до сих пор спит с любимой игрушкой - плюшевым кроликом по имени Банни. Конечно, ее муж Том Акерли не очень-то рад такому соседству. Но на какие только компромиссы не приходится идти ради любви?

Когда Марго Робби было 16 лет, она вошла в актерский состав фильма "Я вижу тебя". По словам звезды, о кастинге она узнала от друга, работавшего над фильмом. В то время у нее еще не было агента, и эта роль стала для нее большой удачей.


Марго с детства является фанаткой вымышленного мира Джоан Роулинг. Она даже сделала татуировку с изображением "даров смерти" и признается, что мечтала об очках Гарри Поттера. А ее муж Акерли участвовал в съемках фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана". Конечно, он не был главным героем, но все же появился в двух сценах в образе ученика Слизерина.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Марго Робби   актриса   знаменитость   истории   подробности   факт   
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9  комментариев
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5k
Hugo_RnD 2 часа назад
как-то не стыкуются № 3 и №5 - то родителИ не поддерживали, то мама растила детей одна и всячески поддерживала...
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1k
neskaju20 8 минут назад
Вот это неожиданность, любит путешествовать? Просто внезапно, а я думал она деньгами дома обкладывается и не выходит. Это как у любой бабищи в тиндере "люблю путешествовать". Епты, да любой нормальный человек любит путешествовать, если деньги есть.
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29k
БамбарбияКиргуду 54 минуты назад
Роль Наоми Лапалья, жены главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит", прославила Марго.
--------------
Сыграть саму себя любая баба сможет.
Раздвигать ноги пипец какое достижение.Про скандалы с мужем (по фильму) ваще молчу.
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334
DrEris Час назад
То родители не поддерживали, то мама всеми силами поддерживала, что за дичь тут написали?
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5k
Трям 2 часа назад
Марго клёвая...
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14k
Kostick 2 часа назад
красоточка она конечно)))
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10k
Бритва 2 часа назад
я эту мордашку приметил, даже не зная, кто она и где снималась

её хорошо знают нейросети

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44k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Мы до сего дня ничего не знали о том, что она вообще существует.
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