10 фактов о Марго Робби, которые вы не знали

Роль Наоми Лапалья, жены главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит", прославила Марго. Конечно, когда актриса перешла к еще более крупным ролям, таким как Харли Квинн в "Хищных птицах", ее гонорары резко возросли. По некоторым данным, Робби получила около 12,5 млн долларов за "Барби".

В одном из интервью актриса рассказала, что до сих пор спит с любимой игрушкой - плюшевым кроликом по имени Банни. Конечно, ее муж Том Акерли не очень-то рад такому соседству. Но на какие только компромиссы не приходится идти ради любви?