Марго Робби: доила коров, колола дрова, а потом взлетела на самую вершину Голливуда

Эту эффектную австралийскую актрису по праву можно назвать главной блондинкой Голливуда. Барышня сегодня снимается в самых топовых проектах, у самых крутых режиссеров. При этом актриса не замечена в каких-то скандалах, светских сплетнях и прочих вещах, сопутствующих популярности. Своей выразительной игрой она однажды поразила самого Мартина Скорсезе.
Путь к успеху у австралийской блондинки был не так прост, как может показаться. Родилась будущая звезда в одном из туристических городов на Золотом Побережье Австралии, в семье фермеров. Ранние годы Марго прошли на ранчо у бабушки и дедушки. Уже в десятилетнем возрасте девушка научилась доить коров. Наравне с мужчинами лихо колола дрова. И вообще не чуралась никакой, даже самой тяжелой работы.
Марго росла очень целеустремленной, дисциплинированной и спортивной барышней. В школе посещала танцевальные кружки. Занималась водной греблей. Позже ее страстью стал серфинг. По выходным она дни напролет пропадала на пляже, чтобы поймать свою волну.
Но беззаботные годы неожиданно закончились. Семью однажды бросил отец. Все бытовые тяготы легли на плечи матери, которая в одиночку вынуждена была поднимать четырех детей. Марго была средним ребенком. По окончании школы поступила в колледж. А чтобы помочь матери, учебу совмещала сразу с тремя работами. Трудилась горничной в отеле, продавала сувениры в ларьке, по вечерам подрабатывала официанткой в местном баре. И мечтала когда-нибудь стать актрисой.
Поднакопив немного денег, Марго решила реализовать свою мечту. Подалась в Мельбурн и поступила на актерские курсы. Первое время ей приходилось нелегко. Днем она пропадала на лекциях. Потом со всех ног неслась на кастинги. А вечерами облачалась в одежду продавщицы в местной бургерной. Так она зарабатывала себе на учебу. Но к трудностям Марго было не привыкать.
Вскоре последовали и первые роли. Пусть они были эпизодическими, а начинающую актрису даже не прописывали в титрах, зато она стала получать первые гонорары. А потом ее и вовсе пригласили на главную роль в триллер «Я вижу тебя». Далее Робби успешно прошла кастинг в сериал «Соседи». Этому проекту она отдала три года, работая на съемочной площадке по 17-18 часов в день. За свою работу в этом сериале актриса получила две национальных премии.
Но Марго хотела большего. Настырная барышня не видела для себя в Австралии больших перспектив. Она отправилась в США и нацелилась на Голливуд. Но американская «фабрика грез» встретила ее совершенно равнодушно. Это в родной Австралии Марго была звездой. А в США ей пришлось все начинать сначала. Снова обивать пороги студий. Опять бесконечные кастинги, пробы, малозаметные роли в эпизодах. Удача улыбнулась ей в 2012 году, когда режиссер Ричард Кертис пригласил ее в мелодраму «Бойфренд из будущего».
Именно в этом фильме эффектную блондинку заметил мэтр Мартин Скорсезе, искавший актрису в свой новый проект «Волк с Уолл-стрит». Робби выслала режиссеру свое портфолио. Но особых иллюзий не питала. Спокойно улетела на отдых в Лондон. Каково же было ее удивление, когда ей позвонили и попросили явиться в Нью-Йорк на пробы с участием Леонардо Ди Каприо. Актриса бросила все дела и помчалась в аэропорт. «Вот он, мой шанс», – подумала Марго. В звезду «Титаника» Марго была влюблена с детства.
В офис Скорсезе актриса явилась в балетках и рваных джинсах. Увидев «наряд» претендентки, кастинг-менеджер тут же отправила ее в бутик за коротким обтягивающим платьем и туфлями на шпильках. На пробах Ди Каприо все время импровизировал. Марго приходилось подстраиваться под него на ходу. А в одной из сцен семейных разборок, где по сценарию нужен был поцелуй, актриса вдруг со всей силы отвесила своему коллеге пощечину. Однако Скорсезе остался доволен и высоко оценил выразительную игру австралийки. Пробы были окончены.
Для Марго Робби фильм «Волк с Уолл-стрит» стал пропуском в большое кино. Малоизвестная австралийская актриса быстро взлетела на самых верх голливудского олимпа. С тех пор она стала одной из самых востребованных блондинок Голливуда, а ее график расписан на месяцы вперед.
Например, за роль в биографической драме «Скандал», где Марго составила компанию своей землячке Николь Кидман и Шарлиз Терон, ее номинировали на «Оскар». А в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» сыграла актрису Шэрон Тейт. Словом, Марго Робби – яркий пример молодой женщины, которая сделала себя сама. И что-то мне подсказывает, что лучшие роли у этой барышни еще впереди.
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