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Марго Робби: доила коров, колола дрова, а потом взлетела на самую вершину Голливуда

Марго Робби: доила коров, колола дрова, а потом взлетела на самую вершину Голливуда

Автор:
10 апреля 2023 09:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Марго Робби   актриса   кино   роль   факты   фильм   фото   
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Эту эффектную австралийскую актрису по праву можно назвать главной блондинкой Голливуда. Барышня сегодня снимается в самых топовых проектах, у самых крутых режиссеров. При этом актриса не замечена в каких-то скандалах, светских сплетнях и прочих вещах, сопутствующих популярности. Своей выразительной игрой она однажды поразила самого Мартина Скорсезе.

Путь к успеху у австралийской блондинки был не так прост, как может показаться. Родилась будущая звезда в одном из туристических городов на Золотом Побережье Австралии, в семье фермеров. Ранние годы Марго прошли на ранчо у бабушки и дедушки. Уже в десятилетнем возрасте девушка научилась доить коров. Наравне с мужчинами лихо колола дрова. И вообще не чуралась никакой, даже самой тяжелой работы.

Марго росла очень целеустремленной, дисциплинированной и спортивной барышней. В школе посещала танцевальные кружки. Занималась водной греблей. Позже ее страстью стал серфинг. По выходным она дни напролет пропадала на пляже, чтобы поймать свою волну.

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Но беззаботные годы неожиданно закончились. Семью однажды бросил отец. Все бытовые тяготы легли на плечи матери, которая в одиночку вынуждена была поднимать четырех детей. Марго была средним ребенком. По окончании школы поступила в колледж. А чтобы помочь матери, учебу совмещала сразу с тремя работами. Трудилась горничной в отеле, продавала сувениры в ларьке, по вечерам подрабатывала официанткой в местном баре. И мечтала когда-нибудь стать актрисой.

Поднакопив немного денег, Марго решила реализовать свою мечту. Подалась в Мельбурн и поступила на актерские курсы. Первое время ей приходилось нелегко. Днем она пропадала на лекциях. Потом со всех ног неслась на кастинги. А вечерами облачалась в одежду продавщицы в местной бургерной. Так она зарабатывала себе на учебу. Но к трудностям Марго было не привыкать.

Вскоре последовали и первые роли. Пусть они были эпизодическими, а начинающую актрису даже не прописывали в титрах, зато она стала получать первые гонорары. А потом ее и вовсе пригласили на главную роль в триллер «Я вижу тебя». Далее Робби успешно прошла кастинг в сериал «Соседи». Этому проекту она отдала три года, работая на съемочной площадке по 17-18 часов в день. За свою работу в этом сериале актриса получила две национальных премии.

Но Марго хотела большего. Настырная барышня не видела для себя в Австралии больших перспектив. Она отправилась в США и нацелилась на Голливуд. Но американская «фабрика грез» встретила ее совершенно равнодушно. Это в родной Австралии Марго была звездой. А в США ей пришлось все начинать сначала. Снова обивать пороги студий. Опять бесконечные кастинги, пробы, малозаметные роли в эпизодах. Удача улыбнулась ей в 2012 году, когда режиссер Ричард Кертис пригласил ее в мелодраму «Бойфренд из будущего».

Именно в этом фильме эффектную блондинку заметил мэтр Мартин Скорсезе, искавший актрису в свой новый проект «Волк с Уолл-стрит». Робби выслала режиссеру свое портфолио. Но особых иллюзий не питала. Спокойно улетела на отдых в Лондон. Каково же было ее удивление, когда ей позвонили и попросили явиться в Нью-Йорк на пробы с участием Леонардо Ди Каприо. Актриса бросила все дела и помчалась в аэропорт. «Вот он, мой шанс», – подумала Марго. В звезду «Титаника» Марго была влюблена с детства.

В офис Скорсезе актриса явилась в балетках и рваных джинсах. Увидев «наряд» претендентки, кастинг-менеджер тут же отправила ее в бутик за коротким обтягивающим платьем и туфлями на шпильках. На пробах Ди Каприо все время импровизировал. Марго приходилось подстраиваться под него на ходу. А в одной из сцен семейных разборок, где по сценарию нужен был поцелуй, актриса вдруг со всей силы отвесила своему коллеге пощечину. Однако Скорсезе остался доволен и высоко оценил выразительную игру австралийки. Пробы были окончены.

Для Марго Робби фильм «Волк с Уолл-стрит» стал пропуском в большое кино. Малоизвестная австралийская актриса быстро взлетела на самых верх голливудского олимпа. С тех пор она стала одной из самых востребованных блондинок Голливуда, а ее график расписан на месяцы вперед.

Например, за роль в биографической драме «Скандал», где Марго составила компанию своей землячке Николь Кидман и Шарлиз Терон, ее номинировали на «Оскар». А в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» сыграла актрису Шэрон Тейт. Словом, Марго Робби – яркий пример молодой женщины, которая сделала себя сама. И что-то мне подсказывает, что лучшие роли у этой барышни еще впереди.

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Метки: Марго Робби   актриса   кино   роль   факты   фильм   фото   
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Доктор Джонс Полчаса назад
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ChePaev 16 минут назад
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Злодей Полчаса назад
Режиссёр, снимавший волка на волстрит говорил,что пришлось её на компе допиливать. А в целом есть фотки её на пляже, где она низкозадая с дряблыми ляхами, и в целом такая..толстоватая.
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