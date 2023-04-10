Марго Робби: доила коров, колола дрова, а потом взлетела на самую вершину Голливуда

Путь к успеху у австралийской блондинки был не так прост, как может показаться. Родилась будущая звезда в одном из туристических городов на Золотом Побережье Австралии, в семье фермеров. Ранние годы Марго прошли на ранчо у бабушки и дедушки. Уже в десятилетнем возрасте девушка научилась доить коров. Наравне с мужчинами лихо колола дрова. И вообще не чуралась никакой, даже самой тяжелой работы.

Марго росла очень целеустремленной, дисциплинированной и спортивной барышней. В школе посещала танцевальные кружки. Занималась водной греблей. Позже ее страстью стал серфинг. По выходным она дни напролет пропадала на пляже, чтобы поймать свою волну.