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17 счастливчиков, которым неожиданно повезло

17 счастливчиков, которым неожиданно повезло

Автор:
16 апреля 2023 22:02
Сообщество : Жизнь
Метки: Невероятные   Удача   Улыбнулась   неожиданно   повезло   счастливчики   
2554
18

Удача - таинственная сила. Она может осчастливить в самые неожиданные моменты и самыми невероятными способами. В этом посте вы познакомитесь с настоящими везунчиками, которым сегодня улыбнулась удача.

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Метки: Невероятные   Удача   Улыбнулась   неожиданно   повезло   счастливчики   
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5  комментариев
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944
Rom Час назад
Ну с кулоном, там вообще куйняя полная.
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203
Виталий Понаморев 5 минут назад
Половина баянов.
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22k
weiter 13 минут назад
Ну, кот два месяца пропадал - зов природы и был счастлив. А теперь будет отжираться до следующего марта и снова счастлив. Хочу быть котом.
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1k
Просто прохожий Час назад
Как вам мой улов? И таких рыбаков мнего. Рыба идет на нерест, это рыбалка? А еще знаю рыбаков которые просто едут в рыбхоз, зачерпывают ведром рыб во время кормежки, всё это за 5 минут, а потом 8 часов бухают.
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5k
BenderRodriguez Час назад
Не в рубашке родился, а в футболке :)
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