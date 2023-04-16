17 счастливчиков, которым неожиданно повезло

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Удача - таинственная сила. Она может осчастливить в самые неожиданные моменты и самыми невероятными способами. В этом посте вы познакомитесь с настоящими везунчиками, которым сегодня улыбнулась удача.
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Как только я увидела этот кулон, он мне очень понравился. Сегодня я почти купила его, но потом решила, что цена слишком завышена. Я пошла в другой магазин и вот удача, увидела точно такой же кулон, но гораздо дешевле!
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