10 фильмов, концовка которых стала для зрителей полной неожиданностью

В нашей повседневной жизни порой не хватает бурных эмоций и ярких впечатлений. Индустрия кино всегда готова предоставить на такой случай будоражащие воображение триллеры и детективы.
Мы заглянули на reddit и собрали самые обсуждаемые фильмы, которые заставляют пощекотать нервишки не только замысловатым сюжетом, но и финалом всей истории. Самое интересное, что концовка каждого фильма в этой подборке по-своему уникальна и непредсказуема.
«Семь» (1995)
Неонуарные Брэд Питт, Морган Фримен, Гвинет Пэлтроу и Кевин Спейси в триллере о семи смертных грехах. Концовка чётко спланирована режиссёром, но для зрителя, привыкшего к персонажам и запутанного детективной историей, она становится полной неожиданностью.
«Другие» (сериал, 2018)
Мистический триллер с Николь Кидман, который стал лауреатом в восьми номинациях на премию «Гойя».
«Отступники» (2006)
Сама концепция фильма может заинтриговать: два лучших выпускника полицейской академии оказываются по разные стороны баррикад, где один — тайный агент мафии, а второй — агент полиции, внедрённый в банду.
Мои родители были совершенно сбиты с толку этим фильмом.
«Афера» (1973)
Несмотря на жанр комедии, этот фильм и с детективно-криминальной стороной справляется на «отлично».
«Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» (1977)
Несмотря на всем известный финал, на который часто можно встретить отсылки в поп-культуре, многие до сих пор вспоминают слова, поразившие их в первый раз: «Я твой отец».
Мой отец остановил видеокассету на 10-й минуте «Новой надежды», чтобы сказать пятилетнему мне: «Тебе поможет понять фильм знание, что парень в чёрном костюме — отец Люка».
«Шестое чувство» (1999)
Мистическая драма о детском психологе (Брюс Уиллис) и мальчике, который страдает от дара видеть умерших. Фильм держится в списке лучших ужасов по версии IMDb.
«Донни Дарко» (2001)
«Донни Дарко» был неожиданным с первой до последней минуты.
«Престиж» (2006)
Иллюзионисты-соперники разрушают всё на своём пути, пытаясь разгадать загадку фокусов друг друга, а вместе с ними напряжённо гадает зритель.
«Психо» (1960)
В этой подборке не могло обойтись без Хичкока. Пользователи соцсетей в один голос заявляют, что это классика с оригинальным финалом, особенно для своего времени. Сюда же они относят триллер «Птицы».
«Первобытный страх» (1996)
Виновен или нет? Адвокату (Ричард Гир) предстоит оправдать молодого парня (Эдвард Нортон), обвиняемого в тяжком преступлении. Интересный факт: это была первая актёрская работа Эдварда Нортона, где он сыграл главного героя.
Это его первая актёрская роль. Вспоминаю и снова поражаюсь. Таких прорывных дебютов очень мало!
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Когда отсняли первые три серии и если это все смотреть последовательно, в этой фразе нет никакой внезапности.
Когда мне друган рекомендовал его посмотреть, я ответил, что не люблю боевики... Но он настоял просто и лаконично "Чувак, ты ДОЛЖЕН посмотреть этот фильм..." И я пересматривал его несколько раз, чтобы полностью понять.