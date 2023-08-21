10 фильмов, концовка которых стала для зрителей полной неожиданностью

Сама концепция фильма может заинтриговать: два лучших выпускника полицейской академии оказываются по разные стороны баррикад, где один — тайный агент мафии, а второй — агент полиции, внедрённый в банду.

Мои родители были совершенно сбиты с толку этим фильмом.

«Афера» (1973)