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10 фильмов, концовка которых стала для зрителей полной неожиданностью

10 фильмов, концовка которых стала для зрителей полной неожиданностью

Автор:
21 августа 2023 11:21
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   концовка   неожиданность   съемка   фильм   фото   
1923
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В нашей повседневной жизни порой не хватает бурных эмоций и ярких впечатлений. Индустрия кино всегда готова предоставить на такой случай будоражащие воображение триллеры и детективы.

Мы заглянули на reddit и собрали самые обсуждаемые фильмы, которые заставляют пощекотать нервишки не только замысловатым сюжетом, но и финалом всей истории. Самое интересное, что концовка каждого фильма в этой подборке по-своему уникальна и непредсказуема.


«Семь» (1995)

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Неонуарные Брэд Питт, Морган Фримен, Гвинет Пэлтроу и Кевин Спейси в триллере о семи смертных грехах. Концовка чётко спланирована режиссёром, но для зрителя, привыкшего к персонажам и запутанного детективной историей, она становится полной неожиданностью.


«Другие» (сериал, 2018)

Мистический триллер с Николь Кидман, который стал лауреатом в восьми номинациях на премию «Гойя».


«Отступники» (2006)

Сама концепция фильма может заинтриговать: два лучших выпускника полицейской академии оказываются по разные стороны баррикад, где один — тайный агент мафии, а второй — агент полиции, внедрённый в банду.


Мои родители были совершенно сбиты с толку этим фильмом.


«Афера» (1973)

Несмотря на жанр комедии, этот фильм и с детективно-криминальной стороной справляется на «отлично».


«Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» (1977)

Несмотря на всем известный финал, на который часто можно встретить отсылки в поп-культуре, многие до сих пор вспоминают слова, поразившие их в первый раз: «Я твой отец».

Мой отец остановил видеокассету на 10-й минуте «Новой надежды», чтобы сказать пятилетнему мне: «Тебе поможет понять фильм знание, что парень в чёрном костюме — отец Люка».


«Шестое чувство» (1999)

Мистическая драма о детском психологе (Брюс Уиллис) и мальчике, который страдает от дара видеть умерших. Фильм держится в списке лучших ужасов по версии IMDb.


«Донни Дарко» (2001)


«Донни Дарко» был неожиданным с первой до последней минуты.


«Престиж» (2006)


Иллюзионисты-соперники разрушают всё на своём пути, пытаясь разгадать загадку фокусов друг друга, а вместе с ними напряжённо гадает зритель.


«Психо» (1960)


В этой подборке не могло обойтись без Хичкока. Пользователи соцсетей в один голос заявляют, что это классика с оригинальным финалом, особенно для своего времени. Сюда же они относят триллер «Птицы».


«Первобытный страх» (1996)


Виновен или нет? Адвокату (Ричард Гир) предстоит оправдать молодого парня (Эдвард Нортон), обвиняемого в тяжком преступлении. Интересный факт: это была первая актёрская работа Эдварда Нортона, где он сыграл главного героя.


Это его первая актёрская роль. Вспоминаю и снова поражаюсь. Таких прорывных дебютов очень мало!

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Метки: актеры   кино   концовка   неожиданность   съемка   фильм   фото   
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13k
gavrosh 53 минуты назад
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AnSal 4 минуты назад
"Цвет ночи"
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17k
Голос Вселенной 9 минут назад
"Люк, я твой отец" фраза была внезапной по сюжету только ДО появления приквела. Тогда, в те далекие времена, никто ведь не знал, что произошло до этого, Дарт Вейдер уже присутствовал как персонаж, а фильм как бы начинался с 4-й серии...
Когда отсняли первые три серии и если это все смотреть последовательно, в этой фразе нет никакой внезапности.
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17k
Голос Вселенной 12 минут назад
"Бойцовский клуб".
Когда мне друган рекомендовал его посмотреть, я ответил, что не люблю боевики... Но он настоял просто и лаконично "Чувак, ты ДОЛЖЕН посмотреть этот фильм..." И я пересматривал его несколько раз, чтобы полностью понять.
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Я бы сюда добавил еще Неоновый Дьявол. То что там в конце произошло это полный п-ц!
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231
Кот Чеширский Полчаса назад
Все хорошо, но фраза, что Дарт Вейдер отец Люка была произнесена в фильме «Звездные войны: Империя наносит ответный удар»
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684
Maxim 46 минут назад
От себя добавлю...
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2k
Fiverknot Час назад
Шестое чувство отличный ужастик. Там прям не визуальный ряд пугает, а осознание самой ситуации.
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