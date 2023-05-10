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Женские тайны и секреты, которые так тщательно скрывались от мужчин

Женские тайны и секреты, которые так тщательно скрывались от мужчин

Автор:
10 мая 2023 10:52
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   женская логика   женщины   смех   
1366
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Женщина - это загадка! Но иногда они позволяют мужчинам залезть в их головы, размещая очень личные посты в социальных сетях. Делятся своими наблюдениями и мужчины, которые посвятили свою жизнь изучению женской логики и их мышления.

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Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   женская логика   женщины   смех   
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1  комментарий
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Copycat 50 минут назад
Комментарий к фото
потом разжиреет и на почве того что толстухи почти ни кому не нравятся (им мужики не дают) будет ещё более озлобление и что бы загасить злобу ещё больше жрать
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Richard

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