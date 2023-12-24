Ученые выяснили, почему у людей по утрам бывает мрачное настроение

Не секрет, что при частом недосыпе у людей существенно ухудшается качество жизни, но ведь ничего такого страшного не будет, если иногда пропускать час или два сна. Ведь все нормально? А вот и нет.
По результатам нового исследования Американской психологической ассоциации выяснилось, что уже даже час или два недостатка сна могут оказать негативное влияние на наше эмоциональное состояние с утра и даже приводит к депрессии.
Эксперты проанализировали 154 исследования сна, проведенные в 28 странах в период с 1966 по 2022 год, и пришли к неутешительным выводам.
“Это исследование представляет собой наиболее полный синтез экспериментальных исследований сна и эмоций на сегодняшний день и предоставляет убедительные доказательства того, что периоды длительного бодрствования, сокращенная продолжительность сна и ночные пробуждения отрицательно влияют на эмоциональное функционирование человека”, - заявила ведущий автор Кара Палмер в пресс-релизе.
Для чистоты эксперимента все испытуемые в возрасте от 7 лет до 79 ничем не болели и не имели проблем со сном. Им просто сократили сон на 1-2 часа от их привычной нормы. После этого участников попросили самостоятельно сообщить о своем настроении или измерить симптомы депрессии и тревоги.
Почти во всех 154 проанализированных исследованиях исследователи определили, что потеря сна “приводила к уменьшению положительных эмоций, таких как радость, счастье и удовлетворенность у участников, а также к усилению симптомов тревоги, таких как учащенное сердцебиение и повышенное беспокойство”.
В то время как во многих исследованиях рассматривалась потеря сна только за одну ночь, в других участники меньше спали в течение нескольких вечеров. Эти исследования показывают, что “более экстремальные периоды недосыпания (например, 2-3 дня) приводят к более существенному усилению негативного воздействия”.
Это подтверждается множеством других исследований, в том числе одним недавним отчетом, в котором было установлено, что недостаток сна ставит под угрозу психическое здоровье 78% взрослых.
Ну а доктор психологических наук Алексей Ситников и вовсе предупреждает, что опасно спать после 6:30 утра.
В это время в нашем организме происходит выделение кортизола в кровь, так как солнце встает, и организм готовится к активности, охоте и бегу. Если в это время человек остается спать, его организм испытывает стресс. Повышается уровень кортизола, адреналина и глюкозы, что может привести к серьезным последствиям, таким как гипертония, диабет и онкологические заболевания. Люди, которые не встают в 6:30, рискуют сократить длительность своей жизни. Доктор рекомендует вставать в это время, чтобы организм мог эффективно утилизировать кортизол, снизить давление и уровень глюкозы.
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