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Ученые выяснили, почему у людей по утрам бывает мрачное настроение

Ученые выяснили, почему у людей по утрам бывает мрачное настроение

Автор:
24 декабря 2023 10:38
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   депрессия   исследование   настроение   сон   ученые   
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Не секрет, что при частом недосыпе у людей существенно ухудшается качество жизни, но ведь ничего такого страшного не будет, если иногда пропускать час или два сна. Ведь все нормально? А вот и нет.

По результатам нового исследования Американской психологической ассоциации выяснилось, что уже даже час или два недостатка сна могут оказать негативное влияние на наше эмоциональное состояние с утра и даже приводит к депрессии.


Эксперты проанализировали 154 исследования сна, проведенные в 28 странах в период с 1966 по 2022 год, и пришли к неутешительным выводам.

Это исследование представляет собой наиболее полный синтез экспериментальных исследований сна и эмоций на сегодняшний день и предоставляет убедительные доказательства того, что периоды длительного бодрствования, сокращенная продолжительность сна и ночные пробуждения отрицательно влияют на эмоциональное функционирование человека”, - заявила ведущий автор Кара Палмер в пресс-релизе.


Для чистоты эксперимента все испытуемые в возрасте от 7 лет до 79 ничем не болели и не имели проблем со сном. Им просто сократили сон на 1-2 часа от их привычной нормы. После этого участников попросили самостоятельно сообщить о своем настроении или измерить симптомы депрессии и тревоги.

Почти во всех 154 проанализированных исследованиях исследователи определили, что потеря сна “приводила к уменьшению положительных эмоций, таких как радость, счастье и удовлетворенность у участников, а также к усилению симптомов тревоги, таких как учащенное сердцебиение и повышенное беспокойство”.


В то время как во многих исследованиях рассматривалась потеря сна только за одну ночь, в других участники меньше спали в течение нескольких вечеров. Эти исследования показывают, что “более экстремальные периоды недосыпания (например, 2-3 дня) приводят к более существенному усилению негативного воздействия”.


Это подтверждается множеством других исследований, в том числе одним недавним отчетом, в котором было установлено, что недостаток сна ставит под угрозу психическое здоровье 78% взрослых.


Ну а доктор психологических наук Алексей Ситников и вовсе предупреждает, что опасно спать после 6:30 утра.


В это время в нашем организме происходит выделение кортизола в кровь, так как солнце встает, и организм готовится к активности, охоте и бегу. Если в это время человек остается спать, его организм испытывает стресс. Повышается уровень кортизола, адреналина и глюкозы, что может привести к серьезным последствиям, таким как гипертония, диабет и онкологические заболевания. Люди, которые не встают в 6:30, рискуют сократить длительность своей жизни. Доктор рекомендует вставать в это время, чтобы организм мог эффективно утилизировать кортизол, снизить давление и уровень глюкозы.

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Метки: Видео   депрессия   исследование   настроение   сон   ученые   
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2  комментария
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Борис Карабанов 2 часа назад
Плохое настроение утром? Ха! Эта проблема решается очень просто!
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russger 20 минут назад
Учёные такие учёные, утки копчёные. Сократили сон у человека на 2 часа и потом с умным видом такие: хм, ага, человеку стало хуже. Да ладно?!
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