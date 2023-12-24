Ученые выяснили, почему у людей по утрам бывает мрачное настроение

По результатам нового исследования Американской психологической ассоциации выяснилось, что уже даже час или два недостатка сна могут оказать негативное влияние на наше эмоциональное состояние с утра и даже приводит к депрессии.

Эксперты проанализировали 154 исследования сна, проведенные в 28 странах в период с 1966 по 2022 год, и пришли к неутешительным выводам.

“Это исследование представляет собой наиболее полный синтез экспериментальных исследований сна и эмоций на сегодняшний день и предоставляет убедительные доказательства того, что периоды длительного бодрствования, сокращенная продолжительность сна и ночные пробуждения отрицательно влияют на эмоциональное функционирование человека”, - заявила ведущий автор Кара Палмер в пресс-релизе.