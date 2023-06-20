Более ₽2 млн слила девушка в мобильном приложении для интеллектуалов

Мошенники обещали ей выигрыш в ₽6 млн, но оставили в жёстком минусе.
26-летняя медработница из подмосковной Рузы наткнулась на каком-то левом сайте на рекламу викторины: за правильные ответы на вопросы там обещали реальные деньги. Правда, после каждого раунда на экране всплывало окошко с номером карты, на который требовалось делать переводы, чтобы продвигаться дальше. Мутные правила не смутили девушку, и она продолжала идти вперёд.
Когда геймер-интеллектуал перевела уже ₽357k, ей пришло уведомление, что она выиграла ₽6 млн. Для того чтобы их получить, требовалась самая малость — перевод комиссии в размере ₽1,9 млн, что девушка и сделала. Сразу после этого игра завершилась: разумеется, никаких денег медработница не получила.
Девушка пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело. Кибермиллионеров ищут.
Источник:
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