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Более ₽2 млн слила девушка в мобильном приложении для интеллектуалов

Более ₽2 млн слила девушка в мобильном приложении для интеллектуалов

Автор:
20 июня 2023 07:53
Сообщество : Мошенничество
Метки: деньги   доверие   история   люди   мошенничество   обман   фото   
906
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Мошенники обещали ей выигрыш в ₽6 млн, но оставили в жёстком минусе.


26-летняя медработница из подмосковной Рузы наткнулась на каком-то левом сайте на рекламу викторины: за правильные ответы на вопросы там обещали реальные деньги. Правда, после каждого раунда на экране всплывало окошко с номером карты, на который требовалось делать переводы, чтобы продвигаться дальше. Мутные правила не смутили девушку, и она продолжала идти вперёд.

Когда геймер-интеллектуал перевела уже ₽357k, ей пришло уведомление, что она выиграла ₽6 млн. Для того чтобы их получить, требовалась самая малость — перевод комиссии в размере ₽1,9 млн, что девушка и сделала. Сразу после этого игра завершилась: разумеется, никаких денег медработница не получила.

Девушка пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело. Кибермиллионеров ищут.

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Метки: деньги   доверие   история   люди   мошенничество   обман   фото   
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7  комментариев
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6k
livaneth 18 минут назад
Ну в принципе это и был тест на наличие разума.
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16k
Голос Вселенной 40 секунд назад
Девка к успеху шла... не фартануло..
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1k
Polotenchick 8 минут назад
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2k
Alex 10 минут назад
Неплохо там медики зарабатывают
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9k
SSD Полчаса назад
-Отправь смс с текстом *я не лох* на короткий номер. Кто больше всех смс отправит - тот больше всех *не лох*.
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323
Dsident 37 минут назад
Нда уж, идиоты, но с 2млн. Хреново живут люди в России-матушке, очень хреново
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11k
поручик Ржевский 37 минут назад
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