Более ₽2 млн слила девушка в мобильном приложении для интеллектуалов



26-летняя медработница из подмосковной Рузы наткнулась на каком-то левом сайте на рекламу викторины: за правильные ответы на вопросы там обещали реальные деньги. Правда, после каждого раунда на экране всплывало окошко с номером карты, на который требовалось делать переводы, чтобы продвигаться дальше. Мутные правила не смутили девушку, и она продолжала идти вперёд.



Когда геймер-интеллектуал перевела уже ₽357k, ей пришло уведомление, что она выиграла ₽6 млн. Для того чтобы их получить, требовалась самая малость — перевод комиссии в размере ₽1,9 млн, что девушка и сделала. Сразу после этого игра завершилась: разумеется, никаких денег медработница не получила.



Девушка пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело. Кибермиллионеров ищут.



