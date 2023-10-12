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Пенсионер купил виагру и попытался продать её жителям деревни для престарелых

Пенсионер купил виагру и попытался продать её жителям деревни для престарелых

Автор:
12 октября 2023 08:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   виагра   люди   новости   пенсионер   фото   
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В США арестовали пенсионера, который попытался продать контрабандную виагру жителям деревни для престарелых.

Правоохранители арестовали 77-летнего жителя штата Флорида за незаконную продажу препаратов от эректильной дисфункции. Мужчину задержали в деревне для престарелых, где он жил и где, в числе прочих мест, собирался сбыть свой товар.


Сторона обвинения утверждает, что мужчина купил лекарства от эректильной дисфункции на сумму более 1800 долларов (около 180 тысяч рублей) в другом штате. При этом на таблетках была фальшивая этикетка, поскольку у мужчины нет действующего рецепта.



Пенсионер не признал себя виновным и согласился на рассмотрение дела мировым судьей, а не присяжными. Если его вина будет доказана, ему грозит до года лишения свободы и штраф до 10 тысяч долларов (около миллиона рублей).


Деревня для престарелых, которую он выбрал, известна историями о сексуальной жизни ее обитателей. По слухам, там часто устраивают вечеринки для свингеров, а пенсионеров ловят за сексом в общественных местах. Кроме того, в СМИ появлялась информация, что в деревне высокий уровень заболеваний, передающихся половым путем.

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Метки: США   виагра   люди   новости   пенсионер   фото   
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4  комментария
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370
Михаил 41 минуту назад
Как скучно я живу... А вообще опасная тема для пожилых... может сердечко не выдержать...
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2k
Мурчелло 8 минут назад
Да что они творят то,пиндосы сраные.Может старикам жить осталось с гулькин нос.Пусть гульнут на посошок.
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14k
Minos Полчаса назад
Если человек был хорошим тамадой до пенсии, то и после пенсии этот дух затейничества не иссякнет. Такой конкурс испортили... Эх!
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2k
DENIS-KA Полчаса назад
Дом престарелых - "Мечта":
- танцы
- баян
- свинг-конкурсы
- электрофорез
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