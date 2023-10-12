Пенсионер купил виагру и попытался продать её жителям деревни для престарелых

В США арестовали пенсионера, который попытался продать контрабандную виагру жителям деревни для престарелых.
Правоохранители арестовали 77-летнего жителя штата Флорида за незаконную продажу препаратов от эректильной дисфункции. Мужчину задержали в деревне для престарелых, где он жил и где, в числе прочих мест, собирался сбыть свой товар.
Сторона обвинения утверждает, что мужчина купил лекарства от эректильной дисфункции на сумму более 1800 долларов (около 180 тысяч рублей) в другом штате. При этом на таблетках была фальшивая этикетка, поскольку у мужчины нет действующего рецепта.
Пенсионер не признал себя виновным и согласился на рассмотрение дела мировым судьей, а не присяжными. Если его вина будет доказана, ему грозит до года лишения свободы и штраф до 10 тысяч долларов (около миллиона рублей).
Деревня для престарелых, которую он выбрал, известна историями о сексуальной жизни ее обитателей. По слухам, там часто устраивают вечеринки для свингеров, а пенсионеров ловят за сексом в общественных местах. Кроме того, в СМИ появлялась информация, что в деревне высокий уровень заболеваний, передающихся половым путем.
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