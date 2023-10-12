Пенсионер купил виагру и попытался продать её жителям деревни для престарелых

Правоохранители арестовали 77-летнего жителя штата Флорида за незаконную продажу препаратов от эректильной дисфункции. Мужчину задержали в деревне для престарелых, где он жил и где, в числе прочих мест, собирался сбыть свой товар.



Сторона обвинения утверждает, что мужчина купил лекарства от эректильной дисфункции на сумму более 1800 долларов (около 180 тысяч рублей) в другом штате. При этом на таблетках была фальшивая этикетка, поскольку у мужчины нет действующего рецепта.