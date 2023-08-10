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Голливуд уже не тот: на видео попала реальная «фабрика грёз», с палаточными городками и наркоманами

Голливуд уже не тот: на видео попала реальная «фабрика грёз», с палаточными городками и наркоманами

Автор:
10 августа 2023 14:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   США   бомжи   голливуд   мусор   неадекваты   фабрика грёз   
1358
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Хотя всё равно находятся те, кто считает, что это «постанова».

Недавно уже был пост о Голливуде. Там гражданин гулял по улицам и снимал всё, как есть. В основном, в объектив попадали бомжи и неадекваты.

Теперь же появилась «расширенная версия» прогулки по Голливуду. На этот раз удалось заснять ряды палаток, в которых ютятся бездомные, странных людей, явно под чем-то, горы хлама и мусора. «Фабрика грёз» как она есть.

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Метки: Видео   США   бомжи   голливуд   мусор   неадекваты   фабрика грёз   
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12  комментариев
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30k
Владимир Полчаса назад
Постанова. Мне вон в чате рассказывали, что там всем деньги всем просто так дают, по 5-6 тысяч долларов в месяц выходит. Они на улицах живут, потому что им так нравится просто.

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1k
КАКАнгел 2 минуты назад
Такой Голливуд мне нравится)) только надо было бы с десяток артисток от туда забрать - плотских утех ради, а так пусть горит все огнем.
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57k
Олег 4 минуты назад
святая пендоссия.... живые трупы на улицах. Всем понятно, что на работу их никто не возьмет, медпомощь не окажет. Жить воровством и грабежами чтоб обдолбаться и валяться на улице - новая американская мечта.
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28k
БамбарбияКиргуду 4 минуты назад
Где то там,среди них,должен быть Киану Ривз.
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22k
Axel 4 минуты назад
Ну вот что вы лезете в чужую культуру? Это их Американская мечта. Не мешайте!
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16k
Shtoppi 13 минут назад
и это страна, которая учит весь мир как нужно жить.
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7k
ekarataev 21 минуту назад
До чего довел планету Голливуд этот фигляр Байден!
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37k
russger Полчаса назад
Ну пару дней назад уже было же -_-
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5k
Трям 53 минуты назад
Негру что-то прияяятное снится )))
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6k
Старичок Час назад
это статисты
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19k
сеньор Леонсио Час назад
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17k
Алекс Час назад
Ну натурально. Актёры разыгрывают роли бомжей от скуки
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