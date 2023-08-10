Голливуд уже не тот: на видео попала реальная «фабрика грёз», с палаточными городками и наркоманами

Хотя всё равно находятся те, кто считает, что это «постанова».
Недавно уже был пост о Голливуде. Там гражданин гулял по улицам и снимал всё, как есть. В основном, в объектив попадали бомжи и неадекваты.
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Теперь же появилась «расширенная версия» прогулки по Голливуду. На этот раз удалось заснять ряды палаток, в которых ютятся бездомные, странных людей, явно под чем-то, горы хлама и мусора. «Фабрика грёз» как она есть.
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