Мужчина пытался провезти в Абхазию двух редких ястребов в багажнике

Птиц нашли таможенники в пункте пропуска Адлер. Декларацию мужчина не подавал, чтобы «сэкономить время». Разрешительных документов на перевозку хищных птиц, охраняемых Конвенцией СИТЕС, у него также не оказалось, сообщили в ФТС России.



Ястребов конфисковали и пока отправили в один из санаториев Сочи. Мужчине назначили штраф.

