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Мужчина пытался провезти в Абхазию двух редких ястребов в багажнике

Мужчина пытался провезти в Абхазию двух редких ястребов в багажнике

Автор:
25 июля 2023 11:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: багажник   люди   новости   птицы   фото   ястреб   
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Он обмотал птиц скотчем и спрятал в отсеке для запасного колеса.

Птиц нашли таможенники в пункте пропуска Адлер. Декларацию мужчина не подавал, чтобы «сэкономить время». Разрешительных документов на перевозку хищных птиц, охраняемых Конвенцией СИТЕС, у него также не оказалось, сообщили в ФТС России.

Ястребов конфисковали и пока отправили в один из санаториев Сочи. Мужчине назначили штраф.

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Метки: багажник   люди   новости   птицы   фото   ястреб   
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