30 любопытных древних захоронений, у которых есть своя история

В 2018 году группа археологов нашла в Александрии (Греция) черный гранитный саркофаг. Он вызвал большой интерес, а некоторые даже говорили, что если его открыть, это приведёт к концу света. Но после вскрытия ничего не произошло. Учёные нашли внутри останки трех человек, которые так и не были идентифицированы, и три гравюры на листах золота. Сам саркофаг появился после завоевания этих мест Александром Македонским в 332 году до нашей эры.