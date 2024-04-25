30 любопытных древних захоронений, у которых есть своя история

В древности людей хоронили самыми разными способами: мумифицировали и помещали в саркофаги, строили масштабные гробницы, или же просто погребали в болоте. В некоторых случаях люди боялись, что мёртвые оживут или превратятся в вампиров, поэтому их тела обезглавливали или вбивали в сердце кол. Узнаем о 30 интересных древних захоронениях, о которых известно всему миру.
В 2013 году строители в польском городе Гливице обнаружили кладбище, заполненное обезглавленными скелетами: черепа покойников поместили между коленями. Захоронения датируются XV или XVI веком. По словам археологов, такой способ захоронения мог означать, что покойники не смогут восстать из мертвых и творить зло. Ещё одна версия - возможно, так хоронили преступников.
В Уака-Рахада (также известном как Сипан) на севере Перу находится ряд гробниц, в которых покоятся правители моче - народа, жившего там примерно со 100 по 700 год нашей эры. В гробницах находили человеческие жертвоприношения, маски, щиты и глиняные сосуды с подношениями. Эти захоронения находились под древними пирамидами высотой 35 метров.
Мавзолей Августа в Риме - круглое сооружение, в котором хранились кремированные останки римского императора Августа (правил с 30 г. до н. э. по 14 г. н. э.), и членов его семьи. Диаметр гробницы составлял около 89 метров, а на куполообразной крыше стояла статуя Августа. Спустя время это сооружение стали использовать для других целей, а кремированные останки императора перевезли в другое место.
Тутанхамон, фараон Древнего Египта, умер в подростковом возрасте и был похоронен в роскошной гробнице в Долине царей. Его посмертная маска, сделанная из золота - одна из самых известных археологических находок. В гробнице нашли множество артефактов, среди которых - золотой трон Тутанхамона, канопические банки (они использовались для хранения органов мумифицированного человека) и кинжал из метеоритного железа.
В 221 году до н. э. император Цинь Шихуан впервые в истории объединил весь Китай. Для первого императора построили масштабную гробницу под пирамидой. Хотя археологи не раскопали место, где находится тело императора, они нашли в гробницу №Терракотовую армию", состоящая из тысяч статуй солдат, лошадей и колесниц в натуральную величину.
По приказу фараона Хеопса (годы правления с 2551 по 2528 до н. э.) в Гизе была построена Великая пирамида - памятник архитектурного искусства Древнего Египта и единственное из "Семи чудес света", сохранившееся до наших дней. Она возвышается на 146 метров и является самой высокой из когда-либо построенных пирамид. Самого Хеопса должны были похоронить внутри пирамиды, но всё, что нашли археологи - это часть гранитного саркофага.
Мавзолей в Галикарнасе - одно из семи чудес света. Это была гробница карийского правителя Мавсола (умер в 353 году до н. э.), сооружённая в середине IV века до н. э. Ни тело Мавсола, ни само здание не сохранились. Высота гробницы составляла примерно 43 метра, а наверху красовались 63 колонны.
Саттон-Ху - курганный некрополь в английском графстве Саффолк. В нём хранятся останки корабля длиной 27 метров с погребальной камерой, содержащей 263 артефакта. Самый известный артефакт - железный шлем с выбитыми на нем мотивами животных. Неизвестно, кто был там похоронен, но по основной версии археологов, это был Раэдвальд, англосаксонский король начала VII века н. э.
Псусеннес I правил Египтом около 1039—993 года до н. э. В 1940 году его гробницу обнаружили в древнем городе Танис. Его похоронили в серебряном гробу, из-за чего некоторые современные авторы называют Псусеннеса I «серебряным фараоном».
Гробница в Амфиполе - крупнейшая известная гробница в Греции, которая датируется 325—300 гг. до н. э. В ней есть сфинксы, охраняющие вход, женские статуи и мозаики, изображающие сцены из греческой мифологии. Внутри нашли останки по меньшей мере пяти человек, но неизвестно, кому именно они принадлежат.
В 1991 году в Эцтальских Альпах в Тироле, Австрия, нашли замороженные и хорошо сохранившиеся останки человека, прозванного исследователями «Этци». Исследования показали, что его рост составлял около 1,6 метра, а возраст на момент смерти - около 45 лет. Археологи считают, что Этци умер после того, как в него попала стрела.
Царское кладбище Ура в Ираке, которому примерно 4 500 лет, включает в себя около 16 гробниц, принадлежащих королевским особам или другим представителям элиты. В гробницах находили головные уборы, ожерелья, серьги, цилиндрические печати. Рядом с королевскими захоронениями также похоронено большое количество людей с более простыми вещами - считается, что это могли быть человеческие жертвы для королевских особ.
Чатал-Хююк - одно из древнейших известных поселений на планете, которое 9 000 назад находилось в провинции Конья, Турция. Людей здесь хоронили в основном под полами домов, причем в некоторых домах было до 30 захоронений. Исследование 2011 года показало, что люди, похороненные под одним и тем же домом, часто не были биологически родственниками.
В 2018 году группа археологов нашла в Александрии (Греция) черный гранитный саркофаг. Он вызвал большой интерес, а некоторые даже говорили, что если его открыть, это приведёт к концу света. Но после вскрытия ничего не произошло. Учёные нашли внутри останки трех человек, которые так и не были идентифицированы, и три гравюры на листах золота. Сам саркофаг появился после завоевания этих мест Александром Македонским в 332 году до нашей эры.
Гробница Святого Петра расположена под алтарём базилики Святого Петра в Ватикане - недалеко от места, где святой был распят в I веке н. э. Внутри гробницы - множество могил с человеческими останками: один из скелетов, по мнению некоторых исследователей, мог принадлежать самому Святому Петру.
Севт III - царь Одрисского царства (Фракии), правивший в период с 331 по 300 годы до н. э. Его похоронили на территории современной центральной Болгарии. В его гробнице нашли множество ценных погребальных принадлежностей: в том числе золотую корону, золотой кубок, оружие, щит, бронзовый шлем и бронзовую голову, которая, возможно, изображает самого царя.
Замок Святого Ангела в Риме - мавзолей, построенный римским императором Адрианом (правил в 117-138 гг. н. э.). В нём хранились урны с кремированными останками самого императора, его жены и нескольких преемников. Здание высотой 50 метров было переоборудовано в крепость, которую иногда использовали папы римские. Сегодня в нём находится музей.
Мавзолей Теодориха Великого, древнегерманского короля, находится в Равенне, Италия. Двухэтажное сооружение построено из не менее 230 тонн камня и увенчано куполообразной крышей. После того, как Византийская империя одержала победу над остготами в 540 году, останки Теодориха вывезли, а мавзолей превратили в церковь.
Джосер - фараон Египта, правивший около 4 700 лет назад. Его похоронили внутри этой пирамиды в египетском селении Саккара. Это была первая пирамида, построенная в Египте. Туннели под пирамидой образуют лабиринт длиной около 5,5 километра, внутри которого находится погребальная камера Джосера. Останки самого фараона давно исчезли, но археологи нашли 32 фрагмента гранитного саркофага царя.
В январе 2024 года археологи нашли 1700-летнюю гробницу короля майя в местечке Чочкитам в Гватемале. В ней обнаружили нефритовую маску, раковины моллюсков, а также рисунки и письмена, выгравированные на бедренных костях короля.
Древнее кладбище Чаучилла – единственный археологический некрополь в Перу. Похороненные на нем люди принадлежат к культуре Наска, которая процветала в тех местах с 100 по 800 год нашей эры. Благодаря засушливому климату найденные захоронения очень хорошо сохранились.
Кахокия или Каокия - группа из 109 курганов североамериканских индейцев, которая находится у города Коллинсвилл в штате Иллинойс, США. В одном из курганов, Кургане 72, находится более 200 захоронений, в том числе - человеческие жертвоприношения.
Царица Аманишакете была правительницей царства Куш (на территории нынешнего Южного Египта и Судана) более 2 000 лет назад. Её похоронили в пирамиде с украшениями из золота: саму пирамиду разрушили в XIX веке, но некоторые украшения сохранились.
Принц Пентаур, сын Рамзеса III (правил в 1185—1153 годах до н. э.), участвовал в заговоре с целью убить своего отца. Помимо него, в заговоре участвовали военные и гражданские чиновники, женщины из гарема и даже жена Рамзеса. После смерти отца Пентаур покончил жизнь самоубийством. Мумия Пентаура, широко известная как "кричащая мумия", не была должным образом мумифицирована: внутри даже не было никакой бальзамирующей жидкости.
Считается, что храм Гроба Господня в Иерусалиме стоит на том месте, где был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос. В 2016 году гробницу открыли, чтобы провести консервационные работы.
В 2014 году во время раскопок в болгарском городе Перперикон нашли могилу со скелетом мужчины, который был пронзен в области сердца металлическим колом. Захоронение датируется началом XIII века. Помещённый в сердце кол якобы защищал умершего от превращения в вампира.
Греческие археологи не так давно обнаружили недалеко от города Козани останки женщины, похороненной на бронзовом ложе. На частях кровати есть изображения русалок и птицы, держащей во рту змею - символ греческого бога Аполлона. На голове умершей были золотые лавровые листья - вероятно, остатки венка.
Силла - одно из Трёх корейских государств, которое процветало примерно с 57 до 935 года нашей эры. Местные правители и члены королевской семьи были похоронены в роскошных королевских гробницах. В них нашли различные сокровища: золотые короны, золотые диадемы, серьги, ожерелья, подвески, пояса, кольца, мечи, золотые сосуды и шапки из золота и серебра.
Сокровищница Атрея (или гробница Агамемнона) - это гробница ульевого типа в Греции, которой около 3300 лет. Атрей и Агамемнон - цари из древнегреческих легенд, и учёные до сих пор не определили, какой из них захоронен в этом месте. Известно, что гробница принадлежит микенской цивилизации: подобные гробницы строили и в других частях Греции.
"Человек из Толлунда", которого нашли в болоте в Дании в 1950 году, жил около 4400 лет назад и умер от удушья верёвкой. В болоте его тело прекрасно сохранилось: поэтому археологам удалось установить, что на момент смерти ему было 30-40 лет, а его последняя трапеза состояла из каши и рыбы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ага, совсем-совсем ничего.