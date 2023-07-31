FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14436 постов • 1684 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Китайский зоопарк обвинили в использовании людей в костюмах вместо малайских медведей

Китайский зоопарк обвинили в использовании людей в костюмах вместо малайских медведей

Автор:
31 июля 2023 19:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   Ханчжоу   зоопарк   малайский медведь   подмена   человек   
2004
2
1

Сотрудники зоопарка поспешили опровергнуть слова критиканов. Там заявили, что этот вид медведей отличается от других своих сородичей и больше других напоминает человека.

Посетители зоопарка в городе Ханчжоу на востоке Китая показали вольер с малайскими медведями и обвинили сотрудников заведения в использовании людей в костюмах вместо животных. На опубликованных кадрах действительно можно заметить странное строение туловища и необычные повадки и движения животного.

Однако в зоопарке пояснили, что "солнечные" малайские медведи меньше своих сородичей и выглядит по-другому, но они настоящие. Также сотрудники написали в китайской соцсети Weibo реплику от имени медведя, который посетовал, что его не понимают.


Некоторые люди думают, что я выгляжу как человек. Кажется, вы не очень хорошо меня понимаете.

Агентство "Ассошиэйтед Пресс" тем временем пишет, что ранее другие китайские зоопарки перекрашивали собак, выдавая их за львов и волков, а также "гримировали" ослов, чтобы они выглядели как зебры.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Китай   Ханчжоу   зоопарк   малайский медведь   подмена   человек   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
turyst 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Двестиграмм 5 минут назад
а если так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Igor Grishaev 6 минут назад
Барибал, барибу, и буду барибать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zu4ara Полчаса назад
Танцуй!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Андрей Иванов 50 минут назад
Я такой фильм видел. Только там гориллу прощёлкали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
АнтонПолднев Час назад
У меня знакомый был в командировке где-то в Краснодарском крае, не помню уже точно где. К концу командировки позвали его коллеги на охоту, на медведя. И вот он рассказывает, когда ободрали его, мне, говорит, чуть дурно не стало. Вылитый человек. Только без кожи. Никак потом не мог пересилить себя попробовать мясо. Так что сходство меня не удивляет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

163596



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Намешалось
Намешалось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Массаж девушке в 20 и 30 лет

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#автомир#СССР#интересно#фильм#забавно#сарказм#Автовсячина#факты
#животные#Прикол#машина#люди#Китай#аварии#знаменитости#США#подборка#Россия
#Юмор#автомобили#кино#в мире#милота#ДТП#новости#авто аварии#драка#медведь
В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться