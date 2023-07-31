Китайский зоопарк обвинили в использовании людей в костюмах вместо малайских медведей

Сотрудники зоопарка поспешили опровергнуть слова критиканов. Там заявили, что этот вид медведей отличается от других своих сородичей и больше других напоминает человека.
Посетители зоопарка в городе Ханчжоу на востоке Китая показали вольер с малайскими медведями и обвинили сотрудников заведения в использовании людей в костюмах вместо животных. На опубликованных кадрах действительно можно заметить странное строение туловища и необычные повадки и движения животного.
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Однако в зоопарке пояснили, что "солнечные" малайские медведи меньше своих сородичей и выглядит по-другому, но они настоящие. Также сотрудники написали в китайской соцсети Weibo реплику от имени медведя, который посетовал, что его не понимают.
Некоторые люди думают, что я выгляжу как человек. Кажется, вы не очень хорошо меня понимаете.
Агентство "Ассошиэйтед Пресс" тем временем пишет, что ранее другие китайские зоопарки перекрашивали собак, выдавая их за львов и волков, а также "гримировали" ослов, чтобы они выглядели как зебры.
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