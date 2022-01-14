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Известные люди, которых мало кто видел молодыми

Известные люди, которых мало кто видел молодыми (13 фото)

Автор:
14 января 2022 09:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: было стало   возраст   звезды   знаменитости   молодость   тогда и сейчас   фото   
1966
13

Все они, несомненно, были молодыми, поэтому и фото, где им около 30 и меньше существуют. Давайте посмотрим!

Среди известных людей есть категория тех, чья пиковая популярность пришлась на пятый десяток лет их жизни и больше, из-за чего большая часть современной аудитории знает их уже немолодыми. К тому же получается так, что на период молодости людей этой возрастной категории пришлись те времена, когда делать ежедневное фото было гораздо сложнее, чем сейчас.


Дмитрий Пучков (60 лет)

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Публицист, блогер, переводчик, Goblin, Россия.


Дмитрий Гордон (54 года)

Украинский журналист, создатель знаменитого мема про барак и Обаму.


Алексей Серебряков (57 лет)

Советский и российский актёр в фильмах «Обнажённая в шляпе» (1991) и «Ван Гоги» (2018).


Дональд Трамп (75 лет)

Предприниматель и бывший президент США, звезда фильма «Один дома 2».


Кристофер Нолан (51 год)

Британский и американский режиссёр, который по какой-то причине до сих пор не получил «Оскар».


Игорь Николаев (61 год)

Советский и российский певец и композитор.


Григорий Лепс

Советский и российский певец и композитор.


Михаил Шуфутинский (73 года)

Советский и российский эстрадный певец и продюсер, особо известный по одному мемному хиту.


Стас Михайлов (52 года)

Российский певец, актёр и продюсер.


Альфред Хичкок (1899-1980)

Британский и американский режиссёр, король саспенса.


Стивен Колберт (57 лет)

Комик и телеведущий, США.


Стивен Кинг (74 года)

Американский писатель и король ужасов, который любит задавать своим подписчикам в Твиттере интересные вопросы.

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Метки: было стало   возраст   звезды   знаменитости   молодость   тогда и сейчас   фото   
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14  комментариев
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2k
Frank Borman Час назад
Мало кто хотел бы видеть Дмитро Гондона молодым. На самом деле, немногие могли бы выдержать такое зрелище.
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2k
azuver 17 минут назад
Серебряков,кто смотрел фильм "Фанат" , видел его молодым.
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32
константин 19 минут назад
Гордон в молодости похож на Вахтанга Кикабидзе. И также оба одинаково не приятны своими поступками и речами
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6k
mr.Poher Полчаса назад
Люди? Половина из них нелюди!
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6k
klop 36 минут назад
Стивену Кингу в молодости можно было сниматься без грима в планете обезьян.
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704
НЕПАРАбеллум 39 минут назад
А Лепс - такой милашка)
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 49 минут назад
Кристофер Нолан и его десять фильмов собрали более 4,7 миллиардов долларов США по всему миру и получили в общей сложности 34 номинации на «Оскар», победив в десяти из них.
Так что несколько оскаров, да на полочке стоит;)))
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161k
☭Cheкаво☭ Час назад
Комментарий к фото
Этот либеройд в синематографе лет с 7ми снимается
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3k
barracuda Час назад
"... звезда фильма «Один дома 2»."....
мелькнул в одном эпизоде, и уже звезда...
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