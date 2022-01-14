Известные люди, которых мало кто видел молодыми

Среди известных людей есть категория тех, чья пиковая популярность пришлась на пятый десяток лет их жизни и больше, из-за чего большая часть современной аудитории знает их уже немолодыми. К тому же получается так, что на период молодости людей этой возрастной категории пришлись те времена, когда делать ежедневное фото было гораздо сложнее, чем сейчас.

Дмитрий Пучков (60 лет)