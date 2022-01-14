Известные люди, которых мало кто видел молодыми

Все они, несомненно, были молодыми, поэтому и фото, где им около 30 и меньше существуют. Давайте посмотрим!
Среди известных людей есть категория тех, чья пиковая популярность пришлась на пятый десяток лет их жизни и больше, из-за чего большая часть современной аудитории знает их уже немолодыми. К тому же получается так, что на период молодости людей этой возрастной категории пришлись те времена, когда делать ежедневное фото было гораздо сложнее, чем сейчас.
Дмитрий Пучков (60 лет)
Публицист, блогер, переводчик, Goblin, Россия.
Дмитрий Гордон (54 года)
Украинский журналист, создатель знаменитого мема про барак и Обаму.
Алексей Серебряков (57 лет)
Советский и российский актёр в фильмах «Обнажённая в шляпе» (1991) и «Ван Гоги» (2018).
Дональд Трамп (75 лет)
Предприниматель и бывший президент США, звезда фильма «Один дома 2».
Кристофер Нолан (51 год)
Британский и американский режиссёр, который по какой-то причине до сих пор не получил «Оскар».
Игорь Николаев (61 год)
Советский и российский певец и композитор.
Григорий Лепс
Советский и российский певец и композитор.
Михаил Шуфутинский (73 года)
Советский и российский эстрадный певец и продюсер, особо известный по одному мемному хиту.
Стас Михайлов (52 года)
Российский певец, актёр и продюсер.
Альфред Хичкок (1899-1980)
Британский и американский режиссёр, король саспенса.
Стивен Колберт (57 лет)
Комик и телеведущий, США.
Стивен Кинг (74 года)
Американский писатель и король ужасов, который любит задавать своим подписчикам в Твиттере интересные вопросы.
Источник:
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Так что несколько оскаров, да на полочке стоит;)))
мелькнул в одном эпизоде, и уже звезда...
но как актёр, извините...