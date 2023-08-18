Хозяева орангутана Рэмбо, живущего на частной территории в Дубае, разрешают ей ездить по территории на гольф-каре

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Лучше один раз увидеть, как обезьяна управляет автомобилем, чем тысячу раз услышать теорию Дарвина.
Эта умнейшая самка стала звездой интернета. Жаль только, что живет она в зверинце. Кстати, Рэмбо не только водит авто, еще она катается на скейте и играет на укулеле.
А что из этого списка умеешь делать ты?))
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