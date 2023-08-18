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Хозяева орангутана Рэмбо, живущего на частной территории в Дубае, разрешают ей ездить по территории на гольф-каре

Хозяева орангутана Рэмбо, живущего на частной территории в Дубае, разрешают ей ездить по территории на гольф-каре

Автор:
18 августа 2023 10:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Дубай   гольф-каре   животные   милота   обезьяна за рулем   орангутан   
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Лучше один раз увидеть, как обезьяна управляет автомобилем, чем тысячу раз услышать теорию Дарвина.

Эта умнейшая самка стала звездой интернета. Жаль только, что живет она в зверинце. Кстати, Рэмбо не только водит авто, еще она катается на скейте и играет на укулеле.

А что из этого списка умеешь делать ты?))

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Метки: Видео   Дубай   гольф-каре   животные   милота   обезьяна за рулем   орангутан   
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6k
Кирилл 37 минут назад
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banzai7 23 минуты назад
Я на дорогах общего пользования езжу. Там столько разных животных, в том числе женского пола.
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