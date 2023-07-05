18 питомцев, которые могут учудить, что угодно

Все люди знают, что домашние животные способны наполнить наш дом радостью и смехом. Они не только милые, но и невероятно забавные, хотя иногда мы не до конца понимаем многое из того, что они делают. Нам не надоедают их сумасшедшие выходки, и мы продолжаем их любить. Взгляните!