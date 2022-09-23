20 забавных питомцев, которые поняли, что их ждёт ветеринар

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Почти каждый человек побаивается визита к стоматологу. Поэтому нам нетрудно понять наших любимцев, для которых визит к ветеринару - сплошной кошмар. Однако животные не сразу понимают цель поездки, и выражение их морд меняется с каждой минутой. Предлагаем взглянуть на угарные фотографии, которые получились благодаря хозяевам.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Но даже мысли не было отрезать ему яйца. Это кот. Взял - будь готов.
Кот без яиц - х#йня какая-то.
После этого молчу про "будь готов".
А изначально, любая посадка на стол - это лютый ад для него ))) Но стричься он любит.