20 забавных питомцев, которые поняли, что их ждёт ветеринар

Почти каждый человек побаивается визита к стоматологу. Поэтому нам нетрудно понять наших любимцев, для которых визит к ветеринару - сплошной кошмар. Однако животные не сразу понимают цель поездки, и выражение их морд меняется с каждой минутой. Предлагаем взглянуть на угарные фотографии, которые получились благодаря хозяевам.

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Лучше в мусорном ведре, чем у ветеринара на столе 0 Источник:

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Я здесь посижу 0 Источник:

Это то, о чём я думаю? 0 Источник:

У ветеринара разыгралась настоящая драма 0 Источник:

Я совершенно здоров 0 Источник:

Можно я пойду? 0 Источник:

Я так тебе верил 0 Источник:

Для начала попробуйте достать меня оттуда 0 Источник:

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Если не видно, то не так страшно 0 Источник:

Сердца у тебя нет 0 Источник:

Ой, а куда это мы приехали? 0 Источник:

Не подходи 0 Источник:

Я такого от тебя не ожидал! 0 Источник:

А почему мимо парка? 0 Источник:

Ветеринар меня не найдёт 0 Источник:

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Я всё понял! 0 Источник:

Я сейчас туда полностью спрячусь 0 Источник: