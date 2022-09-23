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20 забавных питомцев, которые поняли, что их ждёт ветеринар

20 забавных питомцев, которые поняли, что их ждёт ветеринар

Автор:
23 сентября 2022 21:47
Сообщество : Животные
Метки: Ветеринар   Забавные   Питомцы   выражение   кошмар   угарные   хозяева   
641
21
Почти каждый человек побаивается визита к стоматологу. Поэтому нам нетрудно понять наших любимцев, для которых визит к ветеринару - сплошной кошмар. Однако животные не сразу понимают цель поездки, и выражение их морд меняется с каждой минутой. Предлагаем взглянуть на угарные фотографии, которые получились благодаря хозяевам.
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Источник:

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Метки: Ветеринар   Забавные   Питомцы   выражение   кошмар   угарные   хозяева   
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11  комментариев
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15k
Александр 13 часов назад
Мой кот спокойней себя вёл у ветеринара, только занервничал когда градусник в жопу запихнули.
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11k
Олегbl4 4 часа назад
У меня кота сначала хрен в переноску затолкаешь, потом хрен его из переноски у ветеринары выковыряешь. Зато после осмотра пулей в переноску залетает
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47k
Александр 8 часов назад
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36k
Mamin Sibiriak 10 часов назад
Мой кошень перейоб все кошачьи окрестности. Домой ему дам приносили - сиам, красивый сцуко, сам всяких бл#дей таскал охапками, на кухне такие хороводы водили - немецкие сантехники отдыхают. С конкурентами войны были - десяток матрасов можно было пухом набить.

Но даже мысли не было отрезать ему яйца. Это кот. Взял - будь готов.

Кот без яиц - х#йня какая-то.
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3k
Трям 12 часов назад
Если моего пса привезти к ветеринару и включить машинку для стрижки, то он моментально успокаивается )))
А изначально, любая посадка на стол - это лютый ад для него ))) Но стричься он любит.
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450
Дмитрий 13 часов назад
А мой хорёк сразу идет драться и тырить всё, что не приколочено. "Слабоумие и отвага"! ))
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10k
Sasa 13 часов назад
Эх! Да! Моя кошка получает огромный стресс при посещении таких заведений. На руки не дается, в переноске орет благим матом. Когда достаем у ветеринара на стол, сразу лезет ко мне, прижимается ко мне или чаще всего залазает мне на плечо и сидит там. Все осмотры так и проходят на плече у меня. Считает с детства , что это самое безопасное место у меня на плече.
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