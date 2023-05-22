15 угарных питомцев, которые обязательно поднимут настроение

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Забавные животные всегда являются источником радости и развлечения для людей по всему миру. От веселых мемов до вирусных видеороликов, питомцы вызывают улыбку на наших лицах и скрашивают серые будни. Смешные изображения в этом посте обязательно улучшат ваше настроение.
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11. С курицей все в порядке. Она просто думает, что она кошка, и поэтому застревает под диваном
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