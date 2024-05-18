15 питомцев, которые до слёз насмешили хозяев

Странно, но факт, чем глупее и страннее ведут себя наши питомцы, тем больше мы к ним привязываемся. Своими неудобными позами во время сна, чрезмерной привязчивостью или неожиданными реакциями наши четвероногие друзья завоёвывают наши сердца. Они стирают скуку и заменяют её своими забавными выходками. Взгляните на этих очаровательных друзей человека.