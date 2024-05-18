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15 питомцев, которые до слёз насмешили хозяев

15 питомцев, которые до слёз насмешили хозяев

Автор:
18 мая 2024 23:10
Сообщество : Животные
Метки: Забавные   Питомцы   Привязываемся   до слёз   насмешили   хозяев   
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Странно, но факт, чем глупее и страннее ведут себя наши питомцы, тем больше мы к ним привязываемся. Своими неудобными позами во время сна, чрезмерной привязчивостью или неожиданными реакциями наши четвероногие друзья завоёвывают наши сердца. Они стирают скуку и заменяют её своими забавными выходками. Взгляните на этих очаровательных друзей человека.

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Метки: Забавные   Питомцы   Привязываемся   до слёз   насмешили   хозяев   
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1871 пост (1814 в горячем)

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