15 питомцев, которые до слёз насмешили хозяев

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Странно, но факт, чем глупее и страннее ведут себя наши питомцы, тем больше мы к ним привязываемся. Своими неудобными позами во время сна, чрезмерной привязчивостью или неожиданными реакциями наши четвероногие друзья завоёвывают наши сердца. Они стирают скуку и заменяют её своими забавными выходками. Взгляните на этих очаровательных друзей человека.
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