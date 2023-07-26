Соседи обвинили американца в том, что он "соблазняет" их кошку

Американец под ником TheSDPadresFan поделился историей с участием соседской кошки, которая уже должна облететь все криминальные хроники. Соседская кошка по кличке Меркьюри частенько заходит к парню во двор, и он совсем не против пушистой гостьи — и позволяет ей гулять во дворике. По какой-то причине владельцы животного оказались в ярости, узнав это. Хозяева кошки (пара средних лет) начала яростно обвинять парня в том, что он заманивает кошку и специально заставляет её оставаться у него во дворе. Они даже угрожали ему полицией.