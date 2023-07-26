Соседи обвинили американца в том, что он "соблазняет" их кошку

От некоторых историй с соседями хочется и смеяться, и плакать. Эта — одна из них. Соседи парня из Сан-Диего яростно обвинили его в том, что он заманивает кошку и насильно заставляет её приходить к нему во двор.
Американец под ником TheSDPadresFan поделился историей с участием соседской кошки, которая уже должна облететь все криминальные хроники. Соседская кошка по кличке Меркьюри частенько заходит к парню во двор, и он совсем не против пушистой гостьи — и позволяет ей гулять во дворике. По какой-то причине владельцы животного оказались в ярости, узнав это. Хозяева кошки (пара средних лет) начала яростно обвинять парня в том, что он заманивает кошку и специально заставляет её оставаться у него во дворе. Они даже угрожали ему полицией.
Кроме того, недовольная хозяйка кошки потребовала, чтобы парень скомандовал кошке уйти с его двора. Пока соседи гневались на невинного парня, он начал снимать видео. Когда он попытался объяснить разгневанному мужчине, что кошка не знает английского и она вряд ли подчинится приказу уйти, сосед несколько раз выкрикнул: "Кошачий извращенец!", намекая на то, что он насильно удерживает кошку у себя во дворе.
Затем пара забрала свою кошку обратно домой, и действительно пыталась вызвать полицию — но как сообщается, стражи порядка отказались приезжать и разбираться в этой истории. Что ж, возможно, кошка не просто так "сбегает" от таких агрессивных хозяев в чужой двор. Сами по себе кошки известны своей независимостью, и любят побродить по разным местам, поэтому такое поведение для них абсолютно нормально.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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