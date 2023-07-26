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Соседи обвинили американца в том, что он "соблазняет" их кошку

Соседи обвинили американца в том, что он "соблазняет" их кошку

Автор:
26 июля 2023 21:52
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   США   животные   истории   кошка   кошки   люди   странное   странные люди   фото   
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От некоторых историй с соседями хочется и смеяться, и плакать. Эта — одна из них. Соседи парня из Сан-Диего яростно обвинили его в том, что он заманивает кошку и насильно заставляет её приходить к нему во двор.

Американец под ником TheSDPadresFan поделился историей с участием соседской кошки, которая уже должна облететь все криминальные хроники. Соседская кошка по кличке Меркьюри частенько заходит к парню во двор, и он совсем не против пушистой гостьи — и позволяет ей гулять во дворике. По какой-то причине владельцы животного оказались в ярости, узнав это. Хозяева кошки (пара средних лет) начала яростно обвинять парня в том, что он заманивает кошку и специально заставляет её оставаться у него во дворе. Они даже угрожали ему полицией.

Кроме того, недовольная хозяйка кошки потребовала, чтобы парень скомандовал кошке уйти с его двора. Пока соседи гневались на невинного парня, он начал снимать видео. Когда он попытался объяснить разгневанному мужчине, что кошка не знает английского и она вряд ли подчинится приказу уйти, сосед несколько раз выкрикнул: "Кошачий извращенец!", намекая на то, что он насильно удерживает кошку у себя во дворе.

Затем пара забрала свою кошку обратно домой, и действительно пыталась вызвать полицию — но как сообщается, стражи порядка отказались приезжать и разбираться в этой истории. Что ж, возможно, кошка не просто так "сбегает" от таких агрессивных хозяев в чужой двор. Сами по себе кошки известны своей независимостью, и любят побродить по разным местам, поэтому такое поведение для них абсолютно нормально.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   США   животные   истории   кошка   кошки   люди   странное   странные люди   фото   
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5  комментариев
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13k
GROMOZEKA 56 минут назад
Все улыбаются, спрашивают - «как дела»
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36k
russger Минуту назад
Баба как пришибленная стоит))
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1k
Uganda 8 минут назад
я даже знаю как он выглядит в лицо... хм в морду

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