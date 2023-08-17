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"Валите всех, даже ребенка": в Москве затаивший обиду таксист нанял киллера, чтобы убить своего босса

"Валите всех, даже ребенка": в Москве затаивший обиду таксист нанял киллера, чтобы убить своего босса

Автор:
17 августа 2023 14:51
Сообщество : Таксисты
Метки: Москва   босс   интересное   киллер   месть   таксисит   убийство   фото   
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В Москве следователи раскрыли покушение на убийство семьи бизнесмена. Как оказалось, заказчиком стал бывший сотрудник, который затаил обиду на своего начальника.

Мужчина в начале 2010-х годов работал личным водителем у предпринимателя, который занимается скупкой золота. На момент работы водителем мужчине платили хорошую зарплату - 70-80 тысяч рублей в месяц. Но всё хорошее когда-то заканчивается. Водитель начал поворовывать и его уволили. Под свою хорошую зарплату он брал несколько кредитов и оставшись без дохода, попал в долговую яму. С тех пор водитель затаил на своего бывшего начальника обиду. По информации следствия, мужчина несколько раз рассказывал знакомым, что у него есть план — убить бизнесмена со всей его семьей, сообщает KP.RU.

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Кто-то сообщил о планах мужчины, который теперь работает таксистом, в полицию. Следователи связались с ним под видом человека, который готов выполнить заказ.

"В качестве предоплаты он передал 5 тысяч рублей. Условия были такие: люди заходят в дом, в котором хранится много налички и драгоценностей. Предположительно, в доме можно было взять добра на несколько миллионов рублей. Исполнители должны были забрать все и отдать заказчику 25% от всего похищенного. При этом он сказал, что свидетелей оставлять в живых не надо. Прямая цитата: «Валите всех, даже ребенка!»" - сообщили в ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Таксиста задержали, возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Организация приготовления убийства по найму" и "Организация совершения разбойного нападения с целью хищения средств в особо крупном размере".

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Метки: Москва   босс   интересное   киллер   месть   таксисит   убийство   фото   
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Диагноз Час назад
Что за бред я сейчас прочитал???
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Борис Карабанов Полчаса назад
Вообще не понятно как реагировать - то ли "на кол, сжечь и выслать в аул", а то ли "ментовский беспредел с провокацией".
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145
Zmey Gorynych 39 минут назад
Таксист из "тоже россиян", как я полагаю?
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562
ruslan d 46 минут назад
То есть кто-то сообщил в полицию о его замыслах и они с ним связались и сами предложили ?
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WhiteRat

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