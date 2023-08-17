"Валите всех, даже ребенка": в Москве затаивший обиду таксист нанял киллера, чтобы убить своего босса

В Москве следователи раскрыли покушение на убийство семьи бизнесмена. Как оказалось, заказчиком стал бывший сотрудник, который затаил обиду на своего начальника.
Мужчина в начале 2010-х годов работал личным водителем у предпринимателя, который занимается скупкой золота. На момент работы водителем мужчине платили хорошую зарплату - 70-80 тысяч рублей в месяц. Но всё хорошее когда-то заканчивается. Водитель начал поворовывать и его уволили. Под свою хорошую зарплату он брал несколько кредитов и оставшись без дохода, попал в долговую яму. С тех пор водитель затаил на своего бывшего начальника обиду. По информации следствия, мужчина несколько раз рассказывал знакомым, что у него есть план — убить бизнесмена со всей его семьей, сообщает KP.RU.
Кто-то сообщил о планах мужчины, который теперь работает таксистом, в полицию. Следователи связались с ним под видом человека, который готов выполнить заказ.
"В качестве предоплаты он передал 5 тысяч рублей. Условия были такие: люди заходят в дом, в котором хранится много налички и драгоценностей. Предположительно, в доме можно было взять добра на несколько миллионов рублей. Исполнители должны были забрать все и отдать заказчику 25% от всего похищенного. При этом он сказал, что свидетелей оставлять в живых не надо. Прямая цитата: «Валите всех, даже ребенка!»" - сообщили в ГСУ Следственного комитета России по Москве.
Таксиста задержали, возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Организация приготовления убийства по найму" и "Организация совершения разбойного нападения с целью хищения средств в особо крупном размере".
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