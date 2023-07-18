В Южном Бутово заметили верблюда, отдыхающего на полянке

Москвичи заметили в Южном Бутово верблюда, самого настоящего. Животное было в меру упитано и лежало себе на полянке у жилых домов, спокойно реагируя на людей. Судя по всему, о животном заботятся: шерсть выглядит ухоженной, его недавно вычёсывали.