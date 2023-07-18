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В Южном Бутово заметили верблюда, отдыхающего на полянке

В Южном Бутово заметили верблюда, отдыхающего на полянке

Автор:
18 июля 2023 10:36
Сообщество : Животные
Метки: Москва   Южное Бутово   верблюд   животные   интересное   фото   экзотические питомцы   
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В одном из районов Москвы жители заметили верблюда, который беззаботно отдыхал на поляне, рядом со многоэтажками.

Москвичи заметили в Южном Бутово верблюда, самого настоящего. Животное было в меру упитано и лежало себе на полянке у жилых домов, спокойно реагируя на людей. Судя по всему, о животном заботятся: шерсть выглядит ухоженной, его недавно вычёсывали.

Администраторы паблика "Южное Бутово М125" во "ВКонтакте" уточнили, что верблюда зовут Гоша. Его замечали в районе и ранее. "Аргументы и факты" уточняют, что верблюда на самом деле зовут Святогор и живёт в деревне Язово, в конноспортивном клубе «Колибри».

Гошу привезли в Москву из Казахстана. Оказалось, что животное калмыцкой породы находиться в резко континентальном климате не может, а вот климат Южного Бутова подошёл ему идеально.

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Метки: Москва   Южное Бутово   верблюд   животные   интересное   фото   экзотические питомцы   
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4  комментария
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24k
AzuveR Час назад
Интернет ВЗОРВАН. Да, Покемоша ?
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1k
Александр Куканов 24 минуты назад
Московский климат вообще хорошо подходит живности из средней азии
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Этот верблюд живет в Язово уже лет 20. И катает в парке в Южном Бутово.
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981
ruslan d 53 минуты назад
Да такого добра по подмосковью и не только , пруд пруди .
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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