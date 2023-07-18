В Южном Бутово заметили верблюда, отдыхающего на полянке

В одном из районов Москвы жители заметили верблюда, который беззаботно отдыхал на поляне, рядом со многоэтажками.
Москвичи заметили в Южном Бутово верблюда, самого настоящего. Животное было в меру упитано и лежало себе на полянке у жилых домов, спокойно реагируя на людей. Судя по всему, о животном заботятся: шерсть выглядит ухоженной, его недавно вычёсывали.
Администраторы паблика "Южное Бутово М125" во "ВКонтакте" уточнили, что верблюда зовут Гоша. Его замечали в районе и ранее. "Аргументы и факты" уточняют, что верблюда на самом деле зовут Святогор и живёт в деревне Язово, в конноспортивном клубе «Колибри».
Гошу привезли в Москву из Казахстана. Оказалось, что животное калмыцкой породы находиться в резко континентальном климате не может, а вот климат Южного Бутова подошёл ему идеально.
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