Эколог объяснил причину нашествия змей в Москве

В последние дни жители Москвы и Подмосковья стали встречать змей на улицах и в лесопарковых зонах. Большинство жителей столицы боятся змей, даже если это безобидные ужики.
Жители столицы в социальных сетях делятся снимками и видео с рептилиями, которые выползли к людям. Змей встречали возле дачных участков за МКАДом и в лесопарковых зонах в городе.
Жительница Новой Москвы Александра Громова сняла на видео целый клубок змей.
За один день мы наткнулись на змей аж два раза. В обоих случаях они кишели друг на друге, спутавшись в клубки.
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На снимках и роликах видно, что это не ядовитые гадюки, а обычные ужи. Их укус не опасен для человека, но через рану они могут занести инфекцию. Зоолог Елена Анашкина предупредила москвичей и гостей столицы.
Если вы встретили змею, не делайте никаких резких движений, она уползет сама.Уж не ядовит, но при поимке он всё равно может кусаться, у него много зубов, они такие тонкие и длинные, и поскольку эта змея питается грызунами, также у ужа может между зубов оставаться трупный яд и прочие болезни, которые могли быть в его добыче.
О причине нашествия змей рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев. По его мнению, причиной могла стать тёплая весна. Из-за благоприятных условий весной вылупилось больше змей, чем обычно. В город они приползают ради того, чтобы погреться на солнце и избежать естественных врагов — ежей, сообщают "Известия".
Не стоит забывать, что город разрастается и заходит на территорию обитания змей (в нашем случае это уж обыкновенный, медянка, гадюка), которым приходится адаптироваться к новых условиям и с каждым следующим поколением условия города им могут быть всё более комфортными и привычными.
По сообщения специалистов, не факт, что нашествие повторится в следующем году. Такой скачок в популяции может быть естественным циклом и далее идти на спад.
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ГДЕ МОЙ ОГНЕМЕТ ???
А комаров ты и в лесу мог покормить... :)
А что делать, если вы встретили змею, но не знаете об этом?
Как-то давно, я (лет 16 было) как-то с сестрой (9лет) шёл по парку в подмосковье по тропинке. Сестра шла примерно в 5 шагах впереди, ей захотелось пить, она запрокинула голову и отпила из бутылки с водой - в это время её повело примерно на полшага вправо. Когда я прошёл по тому месту где она проходила увидел гадюку... если б сестру не повело вправо, когда она отхлебнула из бутылки - она скорее всего наступила бы на змею. А так она прошла и змею просто не заметила.
Я сотни раз ходил по этой тропинке и ни разу, ни до этого, ни после не видел там змей... Я вообще, за всю жизнь, змей в природе видел всего несколько раз. да и то обычно ужей. Гадюк видел всего два раза...