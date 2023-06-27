Эколог объяснил причину нашествия змей в Москве

На снимках и роликах видно, что это не ядовитые гадюки, а обычные ужи. Их укус не опасен для человека, но через рану они могут занести инфекцию. Зоолог Елена Анашкина предупредила москвичей и гостей столицы.

Если вы встретили змею, не делайте никаких резких движений, она уползет сама.Уж не ядовит, но при поимке он всё равно может кусаться, у него много зубов, они такие тонкие и длинные, и поскольку эта змея питается грызунами, также у ужа может между зубов оставаться трупный яд и прочие болезни, которые могли быть в его добыче.