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Тест по фене

Тест по фене

Автор:
28 сентября 2023 15:54
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   безопасность   криминал   тест   тюрьма   уголовные тесты   
1899
1
Данный тест построен на основе тюремных жаргонизмов, использовавшихся широко во второй половине восьмидесятых и начале девяностых годов прошлого века. Часть жаргона уже устарела, хотя многие слова и выражения используются до сих пор. Погнали?

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Метки: Тесты   безопасность   криминал   тест   тюрьма   уголовные тесты   
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15  комментариев
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2k
ДК 49 минут назад
Провалил полностью. Тут мой уровень знаний определяется Леоновым...
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2k
anatolis 6 минут назад
Тэк, по фени ботаю с ошибками
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18k
Роберт Шекли 8 минут назад
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110
Нежмисто Живисто 11 минут назад
Вообще-то ,,ковырялка,, это активная лесба а не пассивная
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1k
Мария Коненкова 20 минут назад
Согласна с предыдущим комментарием. 11 из 15. "Видимо, вы много общались..." - в глаза не видела. Как говорил мой научный руководитель - "Из книг!"
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11k
Dmitry Полчаса назад
Всего на 8 правильно ответил. В 90-х знал больше))).
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24k
Евгений Полчаса назад
5 лет на зоне проработал. Там почти никто не разговаривает на блатном. Только некоторые словечки проскальзывают в нормальной речи.
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13k
Андрей А Полчаса назад
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1k
Лютый вам Бетховен 36 минут назад
6 из 15. Хуже меня ни у кого не получится.
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453
Человек Наблюдающий Лютый вам Бетховен 19 минут назад
5/15 бро ))
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3k
Anners 52 минуты назад
12 из 15, а автор теста - мудила, с хера ли писать, что "много общаетесь с использующими феню"?
Грамотному человеку достаточно прочитать необходимый для каждого минимум художественной литературы, вот и всё.
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56k
dima423 Час назад
11 из 15) - знаток фени... ну так многое по логике понятно, интуитивно
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