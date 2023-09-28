Тест по фене

1899
1
Данный тест построен на основе тюремных жаргонизмов, использовавшихся широко во второй половине восьмидесятых и начале девяностых годов прошлого века. Часть жаргона уже устарела, хотя многие слова и выражения используются до сих пор. Погнали?
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