Дмитрий Рогозин отправлен в отставку с поста гендиректора «Роскосмоса»

1772
3
1
Теперь в СМИ гадают, на какой фронт работ его направят.
Новым главой «Роскосмоса» станет Юрий Борисов - до этого он был вице-премьером.
Источник:
Ну а в СМИ теперь рассуждают, куда теперь направят Рогозина. Есть несколько версий, но никаких подтверждений нет. Как заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков: «Рогозин будет трудоустроен, выйдет на новую работу. Мы об этом своевременно сообщим».
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- «Мы лучше»: Рогозин рассказал о преувеличении заслуг Илона Маска и Джеффа Безоса
- В сети появилось видео момента удара молнии в ракету-носитель «Союз2.1б»
- В «Роскосмосе» выяснили причины появления дыры в бытовом отсеке «Союза»
- Рогозин пообещал построить универсальный «лифт» на Луну
- Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки
Новости партнёров
никому скучно не будет
"На фронт" и этого будет достаточно...
А вот тому, куда его поставят "управлять" - не позавидуешь.
Выходит, что новость скорее плохая.
Лично мне понравилась идея уважаемого ron.
Это действительно лучший комментарий!
Чисто имхо - подобное ворьё будет дрейфовать вслед за распильным баблом на восстановление свежеотжатых территорий. Определят этого борова куда-нибудь к Кириенко. Лоялистское говно по определению не тонет.
Этих я богато бачив!