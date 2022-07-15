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Дмитрий Рогозин отправлен в отставку с поста гендиректора «Роскосмоса»

Дмитрий Рогозин отправлен в отставку с поста гендиректора «Роскосмоса»

Автор:
15 июля 2022 16:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Дмитрий Рогозин   гендиректор   госкорпорация   должность   отставка   роскосмос   
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Теперь в СМИ гадают, на какой фронт работ его направят.

Сегодня Дмитрия Рогозина освободили от должности в госкорпорации. Этот пост он занимал с 2018 года.

Новым главой «Роскосмоса» станет Юрий Борисов - до этого он был вице-премьером.

Вот что Рогозин сообщил об итогах своей работы:


Ну а в СМИ теперь рассуждают, куда теперь направят Рогозина. Есть несколько версий, но никаких подтверждений нет. Как заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков: «Рогозин будет трудоустроен, выйдет на новую работу. Мы об этом своевременно сообщим».

Источник:

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Метки: Дмитрий Рогозин   гендиректор   госкорпорация   должность   отставка   роскосмос   
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32  комментария
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6k
ron 2 часа назад
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10k
Hunson Abadeer 4 минуты назад
Никогда такого не было и вот опять.
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91k
sapér Vodička 13 минут назад
Замом к Медведеву пойдет !
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26k
Андрей 22 минуты назад
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6
Aleksey Trubitcin Полчаса назад
На такие места надо ученых ставить, а не менеджеров...
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1k
Денис Ануфриев 39 минут назад
как же без батутов то теперь??на повышение пошел?(сарказм)
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2k
!ГЕНнадий 40 минут назад
Маск - повесится от скуки теперь...
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Vadim Balabanov 47 минут назад
Бог с ним, Роскосмосом, меня больше его новая должность интересует...
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142
zenon 47 минут назад
Отправлен, или улетел в отставку?
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5k
Fishki_surfer 54 минуты назад
>> Теперь в СМИ гадают, на какой фронт работ его направят.

"На фронт" и этого будет достаточно...
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10k
*Сергей* Час назад
Не совсем понятно это хорошая новость или плохая...
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58k
doker Час назад
Он знал...
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138
D A 2 часа назад
давайте ставки. Поедет на новые земли новое бабло осваивать. Есть надежда, вдруг хаймарс ситуацию исправит...
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138
D A Sam Backet 19 минут назад
и, главное, от "партнеров". Думаю, по количеству народной любви даже "рыжик" отдыхает...
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2k
Роман 2 часа назад
Роскосмос выживает не благодаря, а вопреки.
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−121
Thomsen 2 часа назад
Послушал прощальное слово этого мудака - аж слеза навернулась. Отчитался, бл*дь, об успехах.
Чисто имхо - подобное ворьё будет дрейфовать вслед за распильным баблом на восстановление свежеотжатых территорий. Определят этого борова куда-нибудь к Кириенко. Лоялистское говно по определению не тонет.
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6k
ZORRO 2 часа назад
это развалил, а что ещё неразваленное осталось? или отправят доразваливать разваленное? вертолётных заводов на всех не хватит
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15k
dimitr 2 часа назад
Одна неэффективная органика сменила другую.
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August

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