Дмитрий Рогозин отправлен в отставку с поста гендиректора «Роскосмоса»

Ну а в СМИ теперь рассуждают, куда теперь направят Рогозина. Есть несколько версий, но никаких подтверждений нет. Как заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков: «Рогозин будет трудоустроен, выйдет на новую работу. Мы об этом своевременно сообщим».