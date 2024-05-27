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В тюменской школе отрепетировали вооружённый захват, заранее не сообщив об этом ученикам

В тюменской школе отрепетировали вооружённый захват, заранее не сообщив об этом ученикам

Автор:
27 мая 2024 09:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Тюмень   баррикады   дети   скулшуттинг   терроризм   тренировка   ученики   школа   
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Детям пришлось строить баррикады из парт и прятаться, не зная, что на самом деле идёт тренировка.

20 мая в тюменских школах прошла тренировка действий при скулшутинге (вооруженное нападение). В Чугуевской СОШ детей заранее не предупреждали об инсценировке.


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«Ученикам не сообщили о планах проведения такой тренировки, чтобы ситуация была максимально реалистичная и все смогли понять, как вести себя при стрессовой ситуации. Мы отработали сценарий, как в школу заходит два стрелка с оружием, а ученики строят баррикады, а затем безопасно покидают помещение», —рассказывает сотрудница СОШ Татьяна Яковлева.


СМИ сообщают, что подобные учения прошли также в школах №9 и №43. Ранее тренировки проходили в рамках отработки действий при пожарной опасности, но время вносит коррективы.


В соцсетях, обсудив эту новость, задались несколькими вопросами:

  1. Почему тренировку нужно было проводить в конце учебного года? За лето дети всё позабудут.
  2. А что, если бы в панике дети начали выпрыгивать в окна?
  3. Есть ли смысл в этих тренировках, когда на входе всё равно дежурят безоружные охранники-пенсионеры, а рамка металлоискателя, даже если установлена, всё равно не работает?



Как считаете, полезная получилась тренировка?

Источник:

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Метки: Тюмень   баррикады   дети   скулшуттинг   терроризм   тренировка   ученики   школа   
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12  комментариев
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10k
Alex 2 часа назад
Заставь дурака Богу молиться...
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1k
Владимир Теленков 2 минуты назад
Учения - это когда отрабатывают прописанные действия чтобы в реальных условиях ручки уже помнили что делать, потому что головушка может потеряться. А это скорее эксперимент - типа как будут вести себя дети.
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1k
Уходим отсюда 17 минут назад
Как такие идеи в голову людям приходят?
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11k
ScorpionDS Полчаса назад
В следующий раз наймут киллеров, что бы реальные условия были и полицию не предупреждают ..., ну реально дети могли в окна попрыгать ...
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315
Александр 42 минуты назад
У нас в Крыму МЧС почти каждый день шлет всякие смс - дождь, ветер, сухо,… Сначала было круто - цивилизация, предупреждают! Но, когда это стало по несколько раз в день - многие начали отключать уведомления для абонента МЧС. Теперь если что-то важное и произойдет - мало кто узнает.
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315
Александр 41 минуту назад
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19k
Михаил Гривин 53 минуты назад
Я чёт думал, что скулшутинг и происходит ВНЕЗАПНО. И учения должны быть так же, иначе смысл их?
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35k
Korolev Час назад
Ссылка youtu.be
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7k
livaneth Час назад
А если бы дети в ходе учений попрыгали из окон четвертого этажа?
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11k
Vacony 2 часа назад
Какие странные вопросы в конце...
1. получив такой опыт - никогда не забудется. и да это очень верное решение проводить БЕЗ оповещения. Т.к. вживую случится непонятно когда и где. А когда оповещают - проходят тренировки по пожарам и т.д. для детей это игрой выглядит и вот тут уж точно ничего не откладывается.
2. За этим надо следить организаторам. и да, лучше прыгнуть хоть с 2 этажа, подвернуть ногу, чем получить пулю... а уж из 1 этажа так 100% обязательно бить окна, кидать вещи на рамы и стекла и эвакуироваться.
3. Верно - т.к. школы не охраняются по факту, а лишь обносят забором, то шансы получить любое нападение высоки. Поэтому и надо проводить такие тренировки. Тем более что видим - опасность представляют не какие то террористы там, а сами же ученики.
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Schreibikus
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