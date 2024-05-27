В тюменской школе отрепетировали вооружённый захват, заранее не сообщив об этом ученикам

«Ученикам не сообщили о планах проведения такой тренировки, чтобы ситуация была максимально реалистичная и все смогли понять, как вести себя при стрессовой ситуации. Мы отработали сценарий, как в школу заходит два стрелка с оружием, а ученики строят баррикады, а затем безопасно покидают помещение», —рассказывает сотрудница СОШ Татьяна Яковлева.



