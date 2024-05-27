В тюменской школе отрепетировали вооружённый захват, заранее не сообщив об этом ученикам

Детям пришлось строить баррикады из парт и прятаться, не зная, что на самом деле идёт тренировка.
20 мая в тюменских школах прошла тренировка действий при скулшутинге (вооруженное нападение). В Чугуевской СОШ детей заранее не предупреждали об инсценировке.
«Ученикам не сообщили о планах проведения такой тренировки, чтобы ситуация была максимально реалистичная и все смогли понять, как вести себя при стрессовой ситуации. Мы отработали сценарий, как в школу заходит два стрелка с оружием, а ученики строят баррикады, а затем безопасно покидают помещение», —рассказывает сотрудница СОШ Татьяна Яковлева.
СМИ сообщают, что подобные учения прошли также в школах №9 и №43. Ранее тренировки проходили в рамках отработки действий при пожарной опасности, но время вносит коррективы.
В соцсетях, обсудив эту новость, задались несколькими вопросами:
- Почему тренировку нужно было проводить в конце учебного года? За лето дети всё позабудут.
- А что, если бы в панике дети начали выпрыгивать в окна?
- Есть ли смысл в этих тренировках, когда на входе всё равно дежурят безоружные охранники-пенсионеры, а рамка металлоискателя, даже если установлена, всё равно не работает?
Как считаете, полезная получилась тренировка?
Источник:
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Причем они не уточняют где плохие погодные условия и заодно явно еще перестраховываются. Чуть где по прогнозу сильный ветер и полетели смски всем крымчанам, реально достали. Но ладно мы то тут уже привыкли и просто забили. Но туристы начинают паниковать и отменять брони на экскурсии те же массово ... приходится каждый раз тратить время, искать где в Крыму ветерок подул и разжевывать туристам, что это в 200км от их места отдыха.
1. получив такой опыт - никогда не забудется. и да это очень верное решение проводить БЕЗ оповещения. Т.к. вживую случится непонятно когда и где. А когда оповещают - проходят тренировки по пожарам и т.д. для детей это игрой выглядит и вот тут уж точно ничего не откладывается.
2. За этим надо следить организаторам. и да, лучше прыгнуть хоть с 2 этажа, подвернуть ногу, чем получить пулю... а уж из 1 этажа так 100% обязательно бить окна, кидать вещи на рамы и стекла и эвакуироваться.
3. Верно - т.к. школы не охраняются по факту, а лишь обносят забором, то шансы получить любое нападение высоки. Поэтому и надо проводить такие тренировки. Тем более что видим - опасность представляют не какие то террористы там, а сами же ученики.