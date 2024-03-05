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"Рамазан, Билал, Хасан...": чиновник удивился списку учеников школы в подмосковных Котельниках

"Рамазан, Билал, Хасан...": чиновник удивился списку учеников школы в подмосковных Котельниках

Автор:
05 марта 2024 15:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Подмосковье   дети   иностранные специалисты   кирилл кабанов   котельники   мигранты   школа   
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Член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов уточняет: школа расположена не в Средней Азии, а в подмосковном городе. И это ученики одного из классов. "К вопросу о том, кому теперь на самом деле приходится адаптироваться к новым реалиям и кого выживают из мест их проживания. Есть что возразить?" - спрашивает Кабанов.

Москва и Подмосковье всегда были регионами мультинациональными, но в последнее время количество приезжих из Средней Азии достигло угрожающего количества. Член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в своём Телеграм-канале показал список детишек 3 класса школы 1 в мкр. Южный г. Котельники.


Фамилии в перечне замазаны, но и по именам с отчествами понятно, что славян в классе нет.


"Теперь коренные местные жители не хотят или боятся отдавать своих детей и поэтому вынуждены возить их в Москву! И это серьезный признак реального этнического анклава" , - пишет Кабанов.


В Котельниках снимают квартиры многие мигранты - это подмосковный город популярен у тех, кто работает на рынке "Садовод".


И довольно часто в Котельниках случаются стычки с людьми неславянской внешности, которые чувствуют себя хозяевами.

На днях, к примеру, в ЖК "Оранж Парк" трое мужчин пугали прохожих, разгуливая по улицам с оружием. Они стреляли в воздух, угрожали проходящим мимо людям, оскорбляли их и матерились.


"Я была в лютом шоке и честно говоря, вся жизнь перед глазами пролетела. Спасибо правоохранительным органам, моментально среагировали и задержали этих суперразумов", - пишет очевидица этих событий.


Ситуация с приезжими в Котельниках не раз становилась предметом обсуждения в СМИ. Летом жители подмосковного города даже записали обращение к президенту Путину с просьбой приостановить поток мигрантов.


"В нашем доме должен быть порядок, а дети в безопасности. Поскольку мигранты уже открыто нам говорят, что они будут здесь жить, а не мы", — замечают жители Котельников.


"Кто кого выживает?" - интересуется Кирилл Кабанов, и, кажется, ответ на этот вопрос очевиден.

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Метки: Подмосковье   дети   иностранные специалисты   кирилл кабанов   котельники   мигранты   школа   
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42  комментария
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95k
Херанука Паибалу 55 минут назад
Вся страна потихоньку, по шажочку, по копеечке, по зернышку....
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940
Андрей Граф Минуту назад
с.у.ка ненавижу мигрантов!!!
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51k
Элек Мек 2 минуты назад
Не поздно удивления пришли?
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30k
Aqueronte 2 минуты назад
Кого завезли те и плодятся. Главное что деньги зарабатывать помогают, а как местные жить будут, никого не волнует
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940
Андрей Граф 3 минуты назад
надо собраться русским, приехать туда и насильно их всех выселить, если государству все равно, многих в лесах прикопать, пусть черви весной радуются! тупое чурбонье
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4k
Владимир 8 минут назад
доиграетесь с этой "дружбой народов"
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4k
Aleks 8 минут назад
Боятся народа, не будет отвлечения на проблему с черными, возьмутся за них, уже вопросы возникают к правящим неприятные.
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14k
KotSkripaley 9 минут назад
Ау американоведы скажите, в какой момент белые жители Детройта поняли, что надо валить из города? Когда начались появляться такие классы (с поправкой на мигрантов пиндостана) в школах, или раньше?
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609
Vladimir “Kvork” Tolkunov 10 минут назад
Странно что это кого то удивляет.
Вот живет горожанин, каждый день или через день он выкидывает мусор в мусорный бак на улице и после этого думает что он волшебным образом испаряется и опа, на следующий день он снова чистый и пустой.

Тут та же картина, построены сотни домов, несколько десятков небоскребов, тысячи курьеров гоняют с доставкой, где то они живут, заводят семьи, социализируются - увы процесс неестественно естественен.
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65
Пантелеймон Христофорович 10 минут назад
понаехали ТАРАКАНЫ узкоглазые!!!
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3k
Fiverknot 15 минут назад
Вопросы пусть своим коллегам задает, кто их пачками завозит в Россию. И самое главное где закон о строгом запрете их въезда в Россию?
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30k
AzuveR 18 минут назад
С количеством чуркабесов по всей России,уже давно лютый издец. И поток муслимов не останавливается .Что будет дальше,по моему представить не сложно. Может пора запретить к ё маме въезд в стану чурок всех мастей ? Или наши власть имущие хотят дождаться кровавой бойни ? Закидайте меня шпалами,но я бы вернул скинов ,хотя бы на год ,два.
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1k
Dwarf61 18 минут назад
В такие моменты радуюсь, что живу в глухой и безработной провинции. У нас тут таких мало, т.к. ловить им тут нечего. Ну разве что по е...лу от местных пьяных гопарей.
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164
Dima 21 минуту назад
Так может оно и к лучшему, что для них сделали отдельный класс и там нет русских детей! Пусть учатся среди своих, что в этом плохого?
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1M
NAZARETH (модер) 23 минуты назад
Русские уехали!!! Так какого хрена вы все сюда сейчас претесь!!!
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1k
raael13 24 минуты назад
Вся эта миграционная политика проводится в угоду кучки торгашей, которым выгоднее завозить табуны мигрантов, вместо увеличения зарплат местным.
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8k
Alex Полчаса назад
Гнилы черножопые
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2k
Жирный бот 41 минуту назад
еще бы буковку классе показали, это обычно какой нибудь Ж класс, куда собирают весь цвет школы
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13
FlakoBoy 44 минуты назад
Наши чиновники, такое складывается ощущение, продают Россию этим вездесрущим обезьянам с юга, попутно засирая гржданам мозги какие они (мигранты) полезные и нужные, а в будущем сами они жить поедут, точнее сбегут, за бугор.
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6k
livaneth 46 минут назад
Я рад, что до чиновников наконец дошло.
Жаль только, что уже слишком поздно!
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3k
Saplus 51 минуту назад
Прям список водителей Яндекс-такси
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