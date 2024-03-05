"Рамазан, Билал, Хасан...": чиновник удивился списку учеников школы в подмосковных Котельниках

"Теперь коренные местные жители не хотят или боятся отдавать своих детей и поэтому вынуждены возить их в Москву! И это серьезный признак реального этнического анклава" , - пишет Кабанов.



В Котельниках снимают квартиры многие мигранты - это подмосковный город популярен у тех, кто работает на рынке "Садовод".

И довольно часто в Котельниках случаются стычки с людьми неславянской внешности, которые чувствуют себя хозяевами.

На днях, к примеру, в ЖК "Оранж Парк" трое мужчин пугали прохожих, разгуливая по улицам с оружием. Они стреляли в воздух, угрожали проходящим мимо людям, оскорбляли их и матерились.