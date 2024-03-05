"Рамазан, Билал, Хасан...": чиновник удивился списку учеников школы в подмосковных Котельниках

Член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов уточняет: школа расположена не в Средней Азии, а в подмосковном городе. И это ученики одного из классов. "К вопросу о том, кому теперь на самом деле приходится адаптироваться к новым реалиям и кого выживают из мест их проживания. Есть что возразить?" - спрашивает Кабанов.
Москва и Подмосковье всегда были регионами мультинациональными, но в последнее время количество приезжих из Средней Азии достигло угрожающего количества. Член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в своём Телеграм-канале показал список детишек 3 класса школы 1 в мкр. Южный г. Котельники.
Фамилии в перечне замазаны, но и по именам с отчествами понятно, что славян в классе нет.
"Теперь коренные местные жители не хотят или боятся отдавать своих детей и поэтому вынуждены возить их в Москву! И это серьезный признак реального этнического анклава" , - пишет Кабанов.
В Котельниках снимают квартиры многие мигранты - это подмосковный город популярен у тех, кто работает на рынке "Садовод".
И довольно часто в Котельниках случаются стычки с людьми неславянской внешности, которые чувствуют себя хозяевами.
На днях, к примеру, в ЖК "Оранж Парк" трое мужчин пугали прохожих, разгуливая по улицам с оружием. Они стреляли в воздух, угрожали проходящим мимо людям, оскорбляли их и матерились.
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"Я была в лютом шоке и честно говоря, вся жизнь перед глазами пролетела. Спасибо правоохранительным органам, моментально среагировали и задержали этих суперразумов", - пишет очевидица этих событий.
Ситуация с приезжими в Котельниках не раз становилась предметом обсуждения в СМИ. Летом жители подмосковного города даже записали обращение к президенту Путину с просьбой приостановить поток мигрантов.
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"В нашем доме должен быть порядок, а дети в безопасности. Поскольку мигранты уже открыто нам говорят, что они будут здесь жить, а не мы", — замечают жители Котельников.
"Кто кого выживает?" - интересуется Кирилл Кабанов, и, кажется, ответ на этот вопрос очевиден.
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А для этой ситуации английский present perfect подходит как нельзя лучше.
Вот живет горожанин, каждый день или через день он выкидывает мусор в мусорный бак на улице и после этого думает что он волшебным образом испаряется и опа, на следующий день он снова чистый и пустой.
Тут та же картина, построены сотни домов, несколько десятков небоскребов, тысячи курьеров гоняют с доставкой, где то они живут, заводят семьи, социализируются - увы процесс неестественно естественен.
Жаль только, что уже слишком поздно!