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Работа, начальники, заказчики: порция непридуманных убойных ситуаций

Работа, начальники, заказчики: порция непридуманных убойных ситуаций

Автор:
15 августа 2023 21:06
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   переписка   работа   смех   фриланс   
2344
16

Здесь собрана самая настоящая ЖИЗА всех работающих людей. Со стороны это кажется весело и смешно, но только до того момента, когда подобное коснётся вас.

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Метки: Прикол   Юмор   переписка   работа   смех   фриланс   
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806
Vas_26 24 минуты назад
Вот это понравилось. Жизненно)))
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Владимир 8 минут назад
Ну ок. Вы оплачиваете аванс, я делаю, вы оплачиваете работу, потом говорите как надо было и мы заключаем дополнительное соглашение о выполнении этой работы по той же схеме.
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