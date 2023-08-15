Работа, начальники, заказчики: порция непридуманных убойных ситуаций

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Здесь собрана самая настоящая ЖИЗА всех работающих людей. Со стороны это кажется весело и смешно, но только до того момента, когда подобное коснётся вас.
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