В Канаде новая суперзвезда женского пауэрлифтинга - она суммарно подняла 597,5 килограмм и установила национальный рекорд. Но есть нюанс

Всё очень просто - девушки просто не могут на равных соревноваться с мужиками.

Потому что Андрес - биологический мужчина, который идентифицирует себя как женщина. При этом, он даже не завершил курс трансгендерной терапии. Вот такой современный «спорт высоких достижений».