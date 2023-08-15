В Канаде новая суперзвезда женского пауэрлифтинга - она суммарно подняла 597,5 килограмм и установила национальный рекорд. Но есть нюанс

Дама оказалась с «сюрпризом».
В последнее время мировой спорт слегка штормит. В основном, из-за бородатых мужиков, которые выступают как «представительницы слабого пола» и соревнуются с женщинами. Шансов победить у последних просто нет.
Кстати, о бородатых: чтобы показать всю абсурдность ситуации, на весенние женские соревнования по пауэрлифтингу записался здоровенный мужчина Ави Сильверберг. И закономерно «уделал» остальных участниц.
Но поучительный урок прошёл бесследно - в Канаде состоялся женский турнир по пауэрлифтингу и там блистала Анна Андрес. «Она» подняла 597,5 килограмма (в приседании, жиме лежа и становой тяге), получила золотую медаль и просто размазала остальных соперниц. Например, обладательница второго места отстаёт от Анны на целых 200 килограмм.
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Всё очень просто - девушки просто не могут на равных соревноваться с мужиками.
Потому что Андрес - биологический мужчина, который идентифицирует себя как женщина. При этом, он даже не завершил курс трансгендерной терапии. Вот такой современный «спорт высоких достижений».
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Он просто на публику продемонстрировал, как легко может мужик выступать в женских видах спорта. Так что для него наградой будет не медалька, а тот факт, что на проблему обратили внимание и медальку отобрали.