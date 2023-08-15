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В Канаде новая суперзвезда женского пауэрлифтинга - она суммарно подняла 597,5 килограмм и установила национальный рекорд. Но есть нюанс

В Канаде новая суперзвезда женского пауэрлифтинга - она суммарно подняла 597,5 килограмм и установила национальный рекорд. Но есть нюанс

Автор:
15 августа 2023 16:04
Сообщество : Спорт
Метки: transgender   Канада   ЛГБТ   Победитель   пауэрлифтинг   рекорд   скандал   чемпионат   
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Дама оказалась с «сюрпризом».

В последнее время мировой спорт слегка штормит. В основном, из-за бородатых мужиков, которые выступают как «представительницы слабого пола» и соревнуются с женщинами. Шансов победить у последних просто нет.

Кстати, о бородатых: чтобы показать всю абсурдность ситуации, на весенние женские соревнования по пауэрлифтингу записался здоровенный мужчина Ави Сильверберг. И закономерно «уделал» остальных участниц.

Но поучительный урок прошёл бесследно - в Канаде состоялся женский турнир по пауэрлифтингу и там блистала Анна Андрес. «Она» подняла 597,5 килограмма (в приседании, жиме лежа и становой тяге),  получила золотую медаль и просто размазала остальных соперниц. Например, обладательница второго места отстаёт от Анны на целых 200 килограмм.

Всё очень просто - девушки просто не могут на равных соревноваться с мужиками.

Потому что Андрес - биологический мужчина, который идентифицирует себя как женщина. При этом, он даже не завершил курс трансгендерной терапии. Вот такой современный «спорт высоких достижений».

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Метки: transgender   Канада   ЛГБТ   Победитель   пауэрлифтинг   рекорд   скандал   чемпионат   
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8  комментариев
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16k
Элитный тигр Полчаса назад
Да и х@й с ними, с трансами.
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2
Егор 5 минут назад
Таких называют - п#дарас неудачник!
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10k
Dabus 5 минут назад
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20k
Александр 12 минут назад
Жду когда кто-то будет идентифицировать как чемпиона и требовать вручение медали без соревнования.
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4k
Lexx Полчаса назад
Наступят времена, когда все эти результаты признают недействительными и у бородатого гомосека с позором отберут золотую медальку.
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11k
Copycat Полчаса назад
Через несколько столетий в учебниках истории это время будут называть "туповековье"
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