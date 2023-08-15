С 1 сентября жители Московской области обязаны будут регистрировать своих питомцев через Госуслуги

С 1 сентября в Подмосковье вступит закон об обязательной регистрации домашних питомцев. Пока закон касается только собак и кошек. Причём кошек владельцы могут регистрировать по желанию, а вот собак в обязательном порядке. Закон был принят ещё в прошлом году, но процедуру регистрации разработали совсем недавно.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что этот закон защищает как людей, так и животных.

"Это позволит создать единую базу данных, каждому животному будет присвоен личный номер. Так, в случае потери животного, его будет проще отыскать, опираясь на базу данных."

По данным областного минсельхоза, в прошлом году жители региона жаловались на инциденты с животными порядка 15 тысяч раз. 43% жалоб касались укусов собак. И еще момент: каждую осень после закрытия дачного сезона волонтеры собирают по опустевшим СНТ до 300 брошенных животных, которых дачники завели на лето, чтобы детям не было скучно, но в городские квартиры с собой не забрали, передаёт RG.RU.

Теперь, заводя домашнего питомца, хозяева будут более ответственно относиться к животному. Они берут на себя определенную ответственность и будут отвечать, если питомец нанесёт вред, будет выброшен или потеряется.