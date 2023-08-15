С 1 сентября жители Московской области обязаны будут регистрировать своих питомцев через Госуслуги

Жители Подмосковья с 1 сентября должны будут регистрировать собак и кошек в обязательном порядке. Авторы инициативы рассказали, зачем это нужно.
С 1 сентября в Подмосковье вступит закон об обязательной регистрации домашних питомцев. Пока закон касается только собак и кошек. Причём кошек владельцы могут регистрировать по желанию, а вот собак в обязательном порядке. Закон был принят ещё в прошлом году, но процедуру регистрации разработали совсем недавно.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что этот закон защищает как людей, так и животных.
"Это позволит создать единую базу данных, каждому животному будет присвоен личный номер. Так, в случае потери животного, его будет проще отыскать, опираясь на базу данных."
По данным областного минсельхоза, в прошлом году жители региона жаловались на инциденты с животными порядка 15 тысяч раз. 43% жалоб касались укусов собак. И еще момент: каждую осень после закрытия дачного сезона волонтеры собирают по опустевшим СНТ до 300 брошенных животных, которых дачники завели на лето, чтобы детям не было скучно, но в городские квартиры с собой не забрали, передаёт RG.RU.
Теперь, заводя домашнего питомца, хозяева будут более ответственно относиться к животному. Они берут на себя определенную ответственность и будут отвечать, если питомец нанесёт вред, будет выброшен или потеряется.
Итак, с 1 сентября в течение 14 дней владельцы собак старше трёх месяцев обязаны зарегистрировать своего питомца. Для этого на портале Госуслуг будет особая форма. В заявлении хозяин должен казать свои данные и данные питомца, приложив фотографию. Затем собаку надо будет привести в ближайшую ветеринарную клинику, где ветврачи подтвердят информацию о породе и поставят животному чип. Отказаться от чипирования нельзя — это обязательная составляющая регистрации.
Если хозяин лишился собаки или отдал её другому человек — об этом тоже следует сообщить через Госуслуги.
В настоящий момент порядок регистрации домашних животных предусматривает, что она будет распространяться только на граждан, зарегистрированных на территории Подмосковья, то есть жителей других субъектов не затронет. Тем не менее все идет к тому, что обязательную регистрацию питомцев рано или поздно введут во всех регионах страны, - заявил председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Московской областной Думы Сергей Керселян порталу RG.RU.
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и прежде брать себе генератор говна - каждый пусть задумается. надо ли ему платить за это?
Это какой же тварью нужно быть, чтобы так поступить ?
А как контролировать? Ну завел я собаку ине зарегал и что? Как узнают, что могут сделать? Для чего это клоунада?
Давно пора наводить порядок для владельцев собак, но не так же топорно и глупо. Без контроля и наказания нет обязательности и никто не будет этм заморачиваться. Если будут патрули ходить и проверять наличие чипа и регистрации а также штрафовать всех кто выгуливает собак в неположенных местах и без чипа и сао понятие выгула не будет трактоваться однозначно мы так и будем бояться вступить в собачье дерьмо на площадках и газонах и дикие собаки будут представлять опасность для людей.
"Эксперимент в Москве и в Подмосковье прошёл успешно, а потому решено распространить положительный опыт на все регионы РФ."...
Ночь, мороз. Возле чума сидит пожилой чукча, курит трубку и задумчиво смотрит на своих незарегистрированных собак:
- Регистрировать вас нада... Город ехать нада.... Семьсот километров, однако, ехать нада... Чипу ставить нада...