Пингвинам Антарктики грозит вымирание

Учёные Британии опасаются, что над пингвинами Антарктики нависла угроза.

Это может быть абсолютно опустошительно. Мы говорим о возможном заражении птичьи гриппом не если, а когда, – сказала глава полярного департамента МИД Великобритании Джейн Рамбл.

Учёные полагают, что из-за болезни может погибнуть очень много пингвинов, так как птицы живут в тесных колониях. В Антарктику птичий грипп может проникнуть из Южной Америки, куда пингвины приплывают для того, чтобы завести потомство. Ежегодно более 100 миллионов птиц прибывают на материк ради этого.