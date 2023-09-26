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Пингвинам Антарктики грозит вымирание

Пингвинам Антарктики грозит вымирание

Автор:
26 сентября 2023 14:45
Сообщество : Животные
Метки: Антарктика   Питомцы   животные   интересное   пингвины   птичий грипп   фото   
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По мнению учёных, пингвины Антарктики могут вымереть из-за птичьего гриппа.

Учёные Британии опасаются, что над пингвинами Антарктики нависла угроза.

Это может быть абсолютно опустошительно. Мы говорим о возможном заражении птичьи гриппом не если, а когда, – сказала глава полярного департамента МИД Великобритании Джейн Рамбл.

Учёные полагают, что из-за болезни может погибнуть очень много пингвинов, так как птицы живут в тесных колониях. В Антарктику птичий грипп может проникнуть из Южной Америки, куда пингвины приплывают для того, чтобы завести потомство. Ежегодно более 100 миллионов птиц прибывают на материк ради этого.

В связи с этими опасениями туристам с круизных лайнеров в этом году могут не разрешить высаживаться в Антарктике из-за риска завезти инфекцию. Учёных, которые работают с пингвинами, попросили проходить санитарную обработку.

Источник:

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Метки: Антарктика   Питомцы   животные   интересное   пингвины   птичий грипп   фото   
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4  комментария
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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6k
Leo Sun 12 минут назад
Значит, они собрались уничтожить пингвинов...
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3k
Walther 16 минут назад
Ну, слава те, Господи, птичий грипп, а то уж я грешным делом подумал, что англосаксы у пингвинов нефть нашли!
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82k
Доктор Джонс Час назад
Как я ранее предполагал, что после птичьего гриппа, свиного гриппа, ковида - придёт очередь пингвиньего конъюнктивита...
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