Пингвинам Антарктики грозит вымирание

По мнению учёных, пингвины Антарктики могут вымереть из-за птичьего гриппа.
Учёные Британии опасаются, что над пингвинами Антарктики нависла угроза.
Это может быть абсолютно опустошительно. Мы говорим о возможном заражении птичьи гриппом не если, а когда, – сказала глава полярного департамента МИД Великобритании Джейн Рамбл.
Учёные полагают, что из-за болезни может погибнуть очень много пингвинов, так как птицы живут в тесных колониях. В Антарктику птичий грипп может проникнуть из Южной Америки, куда пингвины приплывают для того, чтобы завести потомство. Ежегодно более 100 миллионов птиц прибывают на материк ради этого.
В связи с этими опасениями туристам с круизных лайнеров в этом году могут не разрешить высаживаться в Антарктике из-за риска завезти инфекцию. Учёных, которые работают с пингвинами, попросили проходить санитарную обработку.
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